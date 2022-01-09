الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الروسية التابعة لـ«معاهدة الأمن الجماعي» تبدأ تدريباتها في كازاخستان

القوات الروسية
القوات الروسية

بدأت وحدات من القوات الروسية ضمن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار"ألما آتا" بكازاخستان، أعمالًا تدريبية بهدف منع حدوث حالات طارئة.

وذكر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية - في بيانٍ مقتضب اليوم الأحد - أن "وحدات فرعية من القوات الروسية من قوة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي شرعت في إجراء تدريبات في مطار (ألماتا آتا) في كازاخستان، حيث تعمل خلالها على حل القضايا المتعلقة بمنع وقوع الحالات الطارئة.

يُذكر أن نقل القوات الرئيسية للوحدة الروسية من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطاري "ألما آتا" و"زيتيجين" في جمهورية كازاخستان، مستمر على متن طائرات النقل الجوي العسكرية الروسية.

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