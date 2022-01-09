مدير برنامج المهاجرين: مشروعات «التعليم» الجديدة شجاعة وأثبتت نجاحها خلال فترة كورونا

قال محمد مؤمن مدير برنامج المهاجرين بهيئة إنقاذ الطفولة، في تصريحات خاصة علي هامش حضوره منتدى شباب العالم، أن المشروعات الجديدة لوزارة التربية التعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي شجاعة، خاصة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كان لديها بعد نظر في تطبيق التعليم الإلكتروني من قبل حدوث جائحة كورونا.

وأضاف محمد مؤمن، مدير برنامج المهاجرين بهيئة إنقاذ الطفولة، خلال تصريحات خاصة لـ "الدستور"، حصص مصر ومدرستنا وغيرها من المنصات كانت أساسية في ظل الجائحة، لافتا إلى أن المشروع الجديد للتعليم يهدف للتعليم الإلكتروني وتقليل الكتب نظرا لتكلفتها العالية وهذا أمر جيد في ظل أن مصر لديها 20 مليون طالب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وتطبيق مثل أي فكرة جديدة تواجه تحديات في تنفيذها.

وأضاف محمد مؤمن خلال تصريحاته، أن طريقة التقييم في الصف الرابع الابتدائي تختلف عن الأعوام السابقة خاصة أنها تعتمد علي التقييم وليس الحفظ، و أن مرحلة رياض الأطفال مرحلة هامة، وقد أثبتت الإحصائيات أن 40% من الدول كانت غير مهتمة بهذه المرحلة مع الجائحة وكان لابد أن يكون هناك مشاركة من أولياء الأمور في هذا الأمر.

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

ويعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وقد أعلنت إدارة المنتدى عن بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى الجمعة 7 يناير الجاري إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

كما أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.