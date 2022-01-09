كوبا تدين أعمال العنف الأخيرة فى كازاخستان

أدانت وزارة الخارجية الكوبية أعمال العنف الأخيرة في كازاخستان، وأعربت عن تضامنها مع حكومة البلاد.

وكتب وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن هذه الأحداث مدفوعة من الخارج لتخريب النظام الداخلي وزعزعة استقرار الحكومة الدستورية في كازاخستان، حسبما أوردت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية.

وبدأت المظاهرات جنوب غرب كازاخستان في الثاني من يناير الجاري؛ احتجاجًا على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المُسال.

وبعد ذلك بيومين، اندلعت أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة في ألماتا ومدن أخرى في كازاخستان، مع ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني والشركات العامة والعديد من أعمال التخريب.