الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «أبوتيج» يتفقد الأعمال الجارية بمشروعات «حياة كريمة» في «الزرابي»

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كلف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والقرى بالمرور الدوري والمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

تفقد مشروعات حياة كريمة بالزرابي وتمهيد الشوارع (7)
جانب من الجولة


وأشار إلى أهمية متابعة معدلات التنفيذ ومراحل العمل التي وصلت إليها طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة، لافتًا إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات خاصة البنية الأساسية في القرى الأكثر اجتياجاً تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030م.

تفقد مشروعات حياة كريمة بالزرابي وتمهيد الشوارع (6)
جانب من الجولة


وتفقد يسري كامل، رئيس مركز ومدينة أبوتيج عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز أبوتيج ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي من بينها منازل سكن كريم ومشروعات المبادرة الرئاسية بقرية الزرابي كما ترأس حملة لتسوية وتمهيد الشوارع والميادين والطرق داخل مدينة أبوتيج وعدد من قرى المركز ورفع نواتج التسوية والمخلفات باستخدام معدات الوحدة المحلية رافقه خلالها نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من مسئولي القطاعات المعنية.

تفقد مشروعات حياة كريمة بالزرابي وتمهيد الشوارع (4)
جانب من الجولة

وأوضح أن هذه الجولات تأتي للتأكد من مدى تنفيذها طبقا للمواصفات المقررة، ومستوى التنفيذ لها.

تفقد مشروعات حياة كريمة بالزرابي وتمهيد الشوارع (1)
جانب من الجولة
تفقد مشروعات حياة كريمة بالزرابي وتمهيد الشوارع (2)
جانب من الجولة
تفقد مشروعات حياة كريمة بالزرابي وتمهيد الشوارع (3)
جانب من الجولة
تفقد مشروعات حياة كريمة بالزرابي وتمهيد الشوارع (5)
جانب من الجولة
محافظة اسيوط عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح استراتيجية مشروعات رئيس الجمهورية قرية محافظ أسيوط الجمهورية المبادرة الرئاسية التنمية المستدامة اللواء عصام سعد

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