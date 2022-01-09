رئيس «أبوتيج» يتفقد الأعمال الجارية بمشروعات «حياة كريمة» في «الزرابي»

كلف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والقرى بالمرور الدوري والمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

جانب من الجولة



وأشار إلى أهمية متابعة معدلات التنفيذ ومراحل العمل التي وصلت إليها طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة، لافتًا إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات خاصة البنية الأساسية في القرى الأكثر اجتياجاً تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030م.

جانب من الجولة



وتفقد يسري كامل، رئيس مركز ومدينة أبوتيج عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز أبوتيج ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي من بينها منازل سكن كريم ومشروعات المبادرة الرئاسية بقرية الزرابي كما ترأس حملة لتسوية وتمهيد الشوارع والميادين والطرق داخل مدينة أبوتيج وعدد من قرى المركز ورفع نواتج التسوية والمخلفات باستخدام معدات الوحدة المحلية رافقه خلالها نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من مسئولي القطاعات المعنية.

جانب من الجولة

وأوضح أن هذه الجولات تأتي للتأكد من مدى تنفيذها طبقا للمواصفات المقررة، ومستوى التنفيذ لها.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة