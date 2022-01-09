قناة مدرستنا 1 تشرح درس «الطاقة والحركة» بمادة العلوم للرابع الابتدائي

وضحت قناة مدرستنا 1، طريقة كتابة تفسير جديد للظاهرة من درس «الطاقة والحركة» بمادة العلوم، وأوجه اختلافه عن التفسير القديم الذي تم كتابته من قبل، لطلاب "الصف الرابع الابتدائي".

وقالت القناة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يمكن معرفة الاختلاف بين التفسيرين من شرح درس الطاقة والحركة"، مادة "العلوم"، للصف الرابع الابتدائي.

وشددت القناة، أنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي:

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