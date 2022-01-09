تجديد حبس ربة منزل قتلت والدتها وألقت جثتها في مكان مهجور بمنشأة ناصر

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس ربة منزل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل والداتها وإلقاء جثتها في مكان مهجور بمنشأة ناصر.

وفي وقتٍ سابق، أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس ربة منزل، وزوجها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل والدة الأولى وإلقاء جثتها بمكان مجهول في منشأة ناصر.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة بإحدى المناطق المهجورة بمنشأة ناصر، وبالانتقال والفحص تبيَّن أن الجثة في حالة تعفن رمي لمرور عدة أيام على الوفاة.

ونجحت أجهزة الأمن من خلال التحريات في الكشف عن هوية المتوفاة، وتبيَّن وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.