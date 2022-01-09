الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس ربة منزل قتلت والدتها وألقت جثتها في مكان مهجور بمنشأة ناصر

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس ربة منزل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل والداتها وإلقاء جثتها في مكان مهجور بمنشأة ناصر.

وفي وقتٍ سابق، أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس ربة منزل، وزوجها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل والدة الأولى وإلقاء جثتها بمكان مجهول في منشأة ناصر.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة بإحدى المناطق المهجورة بمنشأة ناصر، وبالانتقال والفحص تبيَّن أن الجثة في حالة تعفن رمي لمرور عدة أيام على الوفاة.

ونجحت أجهزة الأمن من خلال التحريات في الكشف عن هوية المتوفاة، وتبيَّن وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

التحقيقات منشأة ناصر مكان مهجور نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

الأمين العام لـ«الملاحة الدولية»: حادثة جنوح «إيفر جيفين» أكدت أهمية قناة السويس

منة شلبى تحرر محضرًا فى قسم شرطة الغردقة

السعودية: زيارة قبر النبى تقتصر على الرجال فقط

سهير رمزى تطمئن جمهورها بعد نشوب حريق محدود داخل منزلها

حبس 6 متهمين جدد فى واقعة ضحية الصور المفبركة «بسنت خالد»

تحذير من الشبورة الضبابية.. الأرصاد توضح حالة الطقس الـ72 ساعة القادمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان