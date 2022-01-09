محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف والتجميل في شوارع بنها

تفقد اليوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق أعمال رصف شارعي المدرسة اليابانية والأمل بمدينة بنها والجاري رصفهما ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 - 2022 للنهوض بشوارع المدينة وإحداث نقلة نوعية في قطاع الطرق الداخلية لتحسين الخدمة المرورية بالشوارع.

وبدأ المحافظ بتفقد أعمال رصف الشارع المؤدي إلى المدرسة اليابانية بقرية الرملة بطول 600 متر بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه حيث وجه المحافظ بالاهتمام بوضع طبقة سطحية لتلافي الملاحظات الموجودة بأعمال الرصف الحالية وعدم استلام الطريق إلا بعد مطابقته للمواصفات القياسية.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف شارع الأمل بمدينة بنها بطول 1 كم بتكلفة 6 مليون جنيه مكلفًا الهجان مديرية الطرق وشركة الكهرباء بالتنسيق لتركيب أعمدة الإنارة قبل البدء في عمل طبقة الرصف النهائية مشددًا على الشركة المنفذة بتكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال، مؤكدًا على عدم السماح بوجود أي تعديات على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية مع الاستفادة من كافة المساحات لتوسعة الطريق.

وفى سياق متصل تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال البدء في رصف شارع المدرسة اليابانية بمدينة بنها وذلك بحضور حمادة وهدان نائب رئيس مدينة بنها.

وأكد المحافظ خلال متابعته لأعمال الرصف على سرعة انتهاء الأعمال وذلك وفقًا للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة، مشيرًا إلى أن خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها شملت تطوير شوارع فريد ندا وطراد النيل وكورنيش النيل وممشى نهر النيل وشارع كلية التجارة وشارع النساج عند كلية العلوم وشارع 10 بمنطقة الفلل وشارعي المدرسة اليابانية والمكفوفين وخلف مجلس مدينة بنها بالإضافة إلى شارع شرق الاستاد ومستشفى الأمل وكذلك أعمال الرصف بطريق خط 12 وخط 13 ومدخل بنها القبلي وكفر الجزار دملو وطريق قرية سندنهور وطريق الرملة وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 226 مليون جنيه.