تحرير 21 محضرًا ضد أصحاب مخابز يتلاعبون في مواصفات الخبز بكفر الدوار

تمكنت حملة من مديرية التموين بمحافظة البحيرة بالتعاون مع مباحث التموين، من تحرير 21 محضرًا ضد أصحاب مخابز يتلاعبون فى مواصفات الخبز، فى مركز كفر الدوار.

وقالت المديرية أن الحملة التي أشرف عليها مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، استهدفت التفتيش على المخابز فى مركز ايتاى البارود، وحررت 21 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

وكان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.