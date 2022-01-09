الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحرير 21 محضرًا ضد أصحاب مخابز يتلاعبون في مواصفات الخبز بكفر الدوار

مخبز
مخبز

تمكنت حملة من مديرية التموين بمحافظة البحيرة بالتعاون مع مباحث التموين، من تحرير 21 محضرًا ضد أصحاب مخابز  يتلاعبون فى مواصفات الخبز، فى مركز كفر الدوار.

 وقالت المديرية أن الحملة التي أشرف عليها مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، استهدفت التفتيش على المخابز فى مركز ايتاى البارود، وحررت 21 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

وكان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

وزير التموين وكيل وزارة التموين علي المصيلحي السوق السوداء منظومة الخبز النيابة العامة إيتاي البارود صحة المواطنين غير مشروعة تطبيق القانون صحة المواطن حملات التموين غير مطابق للمواصفات الرقابة التموينية وزن الرغيف

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وائل لطفي

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