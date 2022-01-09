«التأمبنات» توضح إجراءات التأمين الصحي على العامل غير المنتظم

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه من حق العمالة غير المنتظمة ومنها عمال المقاولات الاستفادة من خدمات التأمين الاجتماعي، فى إطار توسيع مد الحماية التأمينية والصحية للمواطنين.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019 من حق أى عامل من العمالة غير المنتظمة، الاشتراك في التأمينات بنسبة 21% على أن تنقسم إلى جزأين الأول يقوم بدفعه العامل بقيمة 9%، والثاني يدفعه صاحب العمل بقيمة 12%.

وأوضحت الهيئة القومية، أنه يمكن أن يشترك العامل غير المنتظم فى للتأمين الصحي، حيث يتوجه العامل لمكتب التأمينات لاستخراج بيان بسداده اشتراك التأمينات والتأمين الصحي، وبعدها عليه التوجه لأقرب فرع من فروع التأمين الصحي فى المحافظة أو المدينة التابع لها إقامته حتى يقوم باستلام بطاقة التأمين الصحي.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه فى حالة وفاة صاحب المعاش، يحق صرف مصروفات للجنازة، لافتة إلى أنها تصرف وفقا للترتيب التالي:

1- الأرمل أو الأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، بغض النظر عن استحقاق المعاش.

2- أكبر الراشدين من الأولاد سنا ( أرشد الأولاد).

3- من يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة. وتُصرف نفقات الجنازة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

فيما أوضحت ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، إنه وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يصل عدد العمالة غير المنتظمة لحوالي 11.8 مليون شخص، ويوجد معظمهم فى قطاعات الصيد، الزراعة، المقاولات والنقل.

وأكدت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم توزيع استمارة لحصر العمالة غير المنتظمة، وتحديد درجة فقرهم بهدف تغطيتهم ودعمهم ببرامج الحماية الاجتماعية.