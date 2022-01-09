الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التأمبنات» توضح إجراءات التأمين الصحي على العامل غير المنتظم

التأمين الصحي
التأمين الصحي

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه من حق العمالة غير المنتظمة ومنها عمال المقاولات الاستفادة من خدمات التأمين الاجتماعي، فى إطار توسيع مد الحماية التأمينية والصحية للمواطنين.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019 من حق أى عامل من العمالة غير المنتظمة، الاشتراك في التأمينات بنسبة 21% على أن تنقسم إلى جزأين الأول يقوم بدفعه العامل بقيمة 9%، والثاني يدفعه صاحب العمل بقيمة 12%.

وأوضحت الهيئة القومية، أنه يمكن أن يشترك العامل غير المنتظم فى للتأمين الصحي، حيث يتوجه العامل لمكتب التأمينات لاستخراج بيان بسداده اشتراك التأمينات والتأمين الصحي، وبعدها عليه التوجه لأقرب فرع من فروع التأمين الصحي فى المحافظة أو المدينة التابع لها إقامته حتى يقوم باستلام بطاقة التأمين الصحي.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه فى حالة وفاة صاحب المعاش، يحق صرف مصروفات للجنازة، لافتة إلى أنها تصرف وفقا للترتيب التالي:

1- الأرمل أو الأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، بغض النظر عن استحقاق المعاش. 

2- أكبر الراشدين من الأولاد سنا ( أرشد الأولاد).

3- من يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة. وتُصرف نفقات الجنازة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

فيما أوضحت ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، إنه وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يصل عدد العمالة غير المنتظمة لحوالي 11.8 مليون شخص، ويوجد معظمهم فى قطاعات الصيد، الزراعة، المقاولات والنقل.

وأكدت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم توزيع استمارة لحصر العمالة غير المنتظمة، وتحديد درجة فقرهم بهدف تغطيتهم ودعمهم ببرامج الحماية الاجتماعية.

المعاشات التأمين الاجتماعي العمالة غير المنتظمة التأمينات الاجتماعية الهيئة القومية للتامين الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

الأمين العام لـ«الملاحة الدولية»: حادثة جنوح «إيفر جيفين» أكدت أهمية قناة السويس

منة شلبى تحرر محضرًا فى قسم شرطة الغردقة

السعودية: زيارة قبر النبى تقتصر على الرجال فقط

سهير رمزى تطمئن جمهورها بعد نشوب حريق محدود داخل منزلها

حبس 6 متهمين جدد فى واقعة ضحية الصور المفبركة «بسنت خالد»

تحذير من الشبورة الضبابية.. الأرصاد توضح حالة الطقس الـ72 ساعة القادمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان