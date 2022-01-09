رابط تسجيل طلب لقاح كورونا في مصر بالخطوات التفصيلية
مع ارتفاع حالة الإصابات وحدة أعراضها على المواطنين المصابين ناشدت وزارة الصحة ومجلس الوزراء بضرورة التسجيل في لقاح كورونا في مصر والتوجه إلى مراكز التطعيم للحصول على اللقاح بعد أن يتم تسجيل بياناتهم على الموقع الذي قامت وزارة الصحة بتخصصية للحصول على طلب اللقاح.
كيفية تسجيل لقاح كورونا
لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد الحصول على تلقي لقاح كورونا خاصة الراغبين بسرعة تلقي اللقاح بالتزامن مع فصل الشتاء كذلك التعرف على نظام العمل داخل المراكز المخصصة للتطعيم التي يمكن من خلالها تلقي لقاح كورونا بهدف تقليل الأعراض المصاحبة لاعراض فيروس كورونا المستجد ومتحوراتة.
ومع حددت وزارة الصحة والسكان مواعيد العمل بالمراكز المخصصة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا خلال الموسم الشتوي وذلك تسهيلا على المواطنين " مراكز التطعيم " المختلفة خلال الفترة المقبلة على أن تبدأ مواعيد استقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا ابتداء من٩ صباحا وحتى الساعة ال٩ مساء.
وترصد “الدستور” خلال السطور التالية كافة كافة التفاصيل المتعلقة برابط تسجيل لقاح فيروس كورونا المستجد، كذلك الجرعات التنشيطية للمواطنين وخطوات التسجيل على رابط تسجيل لقاح كورونا وفقا لوزارة الصحة والسكان.
رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر
- اولا : الدخول علي رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الضغط علي الرابط egcovac.mohp.gov.eg
- ثانيا : اختيار فئة العاملين بوزارة التربية والتعليم
- ثالثا : ملء البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي والاسم الرباعي وتحميل التاريخ المرضي إن وجد بالاضافة للصورة الشخصية
- رابعا :ارسال رقم المحمول بالمواطن الراغب في تلقي اللقاح
- خامسا : اخبار مكان وموعد التطعيم حسب المتاح لبطاقة الرقم القومي أو محل العمل
- سادسا : سيتم استقبال رسالة من وزارة الصحة والسكان تتضمن رقم الحصول على اللقاح
- سابعا: الانتظار لتلقي رسالة خلال ٧٢ ساعة لتلقي اللقاح.