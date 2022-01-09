رابط تسجيل طلب لقاح كورونا في مصر بالخطوات التفصيلية

مع ارتفاع حالة الإصابات وحدة أعراضها على المواطنين المصابين ناشدت وزارة الصحة ومجلس الوزراء بضرورة التسجيل في لقاح كورونا في مصر والتوجه إلى مراكز التطعيم للحصول على اللقاح بعد أن يتم تسجيل بياناتهم على الموقع الذي قامت وزارة الصحة بتخصصية للحصول على طلب اللقاح.

كيفية تسجيل لقاح كورونا

لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد الحصول على تلقي لقاح كورونا خاصة الراغبين بسرعة تلقي اللقاح بالتزامن مع فصل الشتاء كذلك التعرف على نظام العمل داخل المراكز المخصصة للتطعيم التي يمكن من خلالها تلقي لقاح كورونا بهدف تقليل الأعراض المصاحبة لاعراض فيروس كورونا المستجد ومتحوراتة.

ومع حددت وزارة الصحة والسكان مواعيد العمل بالمراكز المخصصة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا خلال الموسم الشتوي وذلك تسهيلا على المواطنين " مراكز التطعيم " المختلفة خلال الفترة المقبلة على أن تبدأ مواعيد استقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا ابتداء من٩ صباحا وحتى الساعة ال٩ مساء.

وترصد “الدستور” خلال السطور التالية كافة كافة التفاصيل المتعلقة برابط تسجيل لقاح فيروس كورونا المستجد، كذلك الجرعات التنشيطية للمواطنين وخطوات التسجيل على رابط تسجيل لقاح كورونا وفقا لوزارة الصحة والسكان.



رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر