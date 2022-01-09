حالة الطقس اليوم الأحد وموعد ذروة وانتهاء الشبورة المائية

كشفت الأرصاد الجوية عن موعد انتهاء الشبورة المائية وحالة الطقس اليوم الأحد، حيث تسود البلاد حالة من الشبورة الكثيفة والطقس السيئ، تسببت في حوادث كثيرة علي الطرق المصرية المختلفة خلال اليومين الماضيين.

موعد انتهاء الشبورة المائية

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن الشبورة المائية من المقرر أن تكون نهايتها اليوم الأحد الموافق 9 يناير 2022، تستمر في الصباح الباكر في القاهرة الكبري ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري ، ولكن سوف تقل الشبورة المائية تدريجيا من اليوم الأحد في وقت الظهيرة.

موعد ذروة الشبورة المائية

وأضاف شاهين أن ذروة الشبورة سوف تكون من الساعة الرابعة فجرا اليوم وحتى التاسعة صباحا، فتصبح الطرق الزراعية ضبابية الرؤية تكاد تكون الرؤية منعدمة.

وناشد جميع السائقين المستخدمين للطريق الزراعي بتوخي الحيطة والحذر، حتى لا تتكرر حوادث اليومين الماضيين، وخاصة يوم الجمعة الماضية الذي شهد يوما عصيبا بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تسببت في انعدام الرؤية التام على الطرق مما أدى لحدوث حوادث مؤسفة.

وأشار شاهين إلى أنه من المتوقع أن تقل الشبورة المائية الكثيفة بشكل ملحوظ ابتداءا من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 يناير الجاري.

حالة الطقس اليوم الأحد

وأعلنت هيئة الأرصاد العامة، أن حالة الطقس اليوم الأحد، في البلاد سوف تشهد موجة من الغبار والأتربة في جميع محافظات الجمهورية ابتداء من اليوم الأحد الموافق 9 يناير 2022، وتقل درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتسود البلاد موجة من السقيع، مع هطول الأمطار الكثيفة في جميع المحافظات المصرية.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة : العظمي 16 درجة بينما الصغرى 9 درجات

الوجه البحري : العظمي 16 ،بينما الصغرى 9 درجات

شمال الصعيد : تسجل درجة الحرارة العظمى 17 ، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى 6 درجات .

السواحل الشمالية : تسجل درجة الحرارة العظمى 16 درجة بينما تسجل الصغرى 9 درجات .

جنوب سيناء : تسجل درجة الحرارة العظمى 25 درجة بينما تصل درجة الحرارة الصغرى الي 14 درجة .

جنوب الصعيد : تسجل درجة الحرارة العظمى 26 درجة ؛ بينما تصل الصغرى إلي 11 درجة.