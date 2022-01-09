الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر وأمريكا تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا فى البحر الأحمر

تدريبا بحريا عابرا
تدريبا بحريا عابرا في البحر الأحمر

نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) والمدمرتين (USS COLE-USS JANSON DUNHAM) الأمريكيتين.

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تحليل صورة الموقف (سطحي، جوي، تحت السطح، وإلكتروني)، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، والتدريب على إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر، ومجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، إلى جانب تمرين حماية سفينة تحملُ شحناتٍ هامة، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقةٍ وإتقان للحفاظ على أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر.

تأتي تلك التدريبات تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية.

القوات المسلحة أمريكا الأسطول الجنوبي البحرية المصرية والأمريكية البحر الاحمر

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