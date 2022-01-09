رئيس «مياه أسيوط»: «عرب المدابغ» أول محطة تعمل بنظام المعالجة الثلاثية

تفقد اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ بمنطقة غرب أسيوط وبصحبته عدد من مهندسي الشركة؛ لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد القائمة بالمحطة ومتابعة الوضع التنفيذي لتنفيذ منظومة معالجة الحمأة المنتجة من المحطة.

أوضح رئيس الشركة، في بيان اليوم الأحد، أن محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ تعد أول محطة على مستوى الشركة تعمل بنظام المعالجة الثلاثية المتطورة، والتي تضم عدد(6) أحواض إبتدائية ، و(8) أحواض نهائية، وعدد (2) حوض مزج كلور،وعدد(1) حوض هضم الحمأة، فضلاً عن أحواض التهوية ، وعدد (2) مصدر للتيار الكهربى.

ولفت إلى أن الهدف من أعمال الإحلال والتجديد الجاري للمشروع محطة معالجة عرب المدابغ، رفع الطاقة التصميمية من طاقة 70 ألف م3/يوم إلي 105 ألف م3/يوم، وتحسين كفاءة السيب النهائى، وتطوير نظام المعالجة للصب على مصرف الزنار، وذلك للتغلب على التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة ومنقباد، نظرا لان زيادة الطاقة التصميمية الخاصة بالمحطة إلي 105 ألف م3/يوم يمكن من الحفاظ على المنشآت المدنية القائمة دون الاخلال بتشغيل المحطة .

ونوه بأن أعمال الإحلال والتجديد القائمة تحت اشراف شركه مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بتكلفة إجمالية تصل إلى 624 مليون جنيها من خطة الاحلال والتجديد المالية الخاصة بالشركة، وتحسين السيب النهائى والوصول به إلى المعايير المعلنة من اللجنة العليا للمياه، والتخلص الآمن من الحمأة المنتجة.