الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطارا «القاهرة» و«شرم الشيخ» يستعدان لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم

صورة من تجهيز المطارات
صورة من تجهيز المطارات

مع بدء انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، غدًا الإثنين، وفى ضوء توجيهات الطـيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر فى المنتدى، بما يليق بمكانة مصر وريادتها- كثفت الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى من استعداداتها.
 

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حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطاري القاهرة وشرم الشيخ، وتشكيل فرق عمل بالتنسيق بين جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى لتقديم كافة التيسيرات لوفود منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، والمقرر إقامتها فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 10 إلى 13 يناير الحالي.

فى مطار القاهرة الدولى كثفت شركة ميناء القاهرة الجوى من استعداداتها بالتنسيق مع مختلف الشركات والجهات المعنية، وشكلت فرق عمل من العلاقات العامة على مدار  24 ساعة، لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة القادمة من مختلف دول العالم إلى مطار القاهرة، ثم إنهاء إجراءات سفرها على الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، حيث تم تخصيص كاونترات لإنهاء إجراءات وفود المنتدى وتجهيز صالونات للضيافة فى صالات الوصول الدولى والسفر الداخلي، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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وقد حددت شركة ميناء القاهرة الجوى مسارات خاصة داخل صالات المطار للوفود المشاركة، وتم وضع اللافتات واللوجو الخاص بالمؤتمر وتشغيل شاشات عرض داخل جميع صالات السفر والوصول بالمطار للترويج للمنتدى وفعالياته طوال فترة انعقاده. 

من جانبها، تنظم الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي لمنتدى شباب العالم 80 رحلة من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 15  يناير الحالي بأحدث طائرات الشركة لنقل الضيوف المشاركين مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما انتهت الشركة الوطنية من تجهيز الجناح الدعائي المخصص لها داخل قاعة منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، والذى تقدم من خلاله مصر للطيران كافة التسهيلات اللازمة للوفود المشاركة وتعريفهم بالخدمات المختلفة التي تقدمها مصر للطيران لمسافريها حول العالم.

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كما تقوم فرق العمل من مختلف التخصصات بمصر للطيران بالتنسيق مع كافة شركات وزارة الطيران والجهات المعنية بتقديم كافة التيسيرات وحجز التذاكر بالتنسيق مع قطاع مصر للطيران للسياحة "الكرنك"، وتم وضع شعار المنتدى على متن جميع طائرات الشركة ومقاعد الطائرات على الرحلات الدولية والداخلية ومعدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية للترويج للحدث الكبير على أرض مصر.

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وفي مطار شرم الشيخ الذى تجمل لاستقبال ضيوف المنتدى من خلال لافتات وشعارات المنتدى فى صالات السفر والوصول، تم تشكيل فرق عمل من الشركة المصرية للمطارات بالتنسيق مع مختلف الشركات على مدار 24 ساعة، لإنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة فى المنتدى ومتابعة انتظام حركة التشغيل، كما تم تخصيص 4 كاونترات لإنهاء إجراءات المشاركين في المنتدى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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منتدى شباب العالم ضيوف منتدى شباب العالم بمطارى القاهرة وشرم الشيخ الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى مطار القاهرة الدولي مصر للطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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