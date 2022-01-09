مدير برنامج المهاجرين: قناة مدرستنا من أبرز جهود «التعليم» خلال جائحة كورونا

خلال ورشة بمنتدى شباب العالم

قال محمد مؤمن مدير برنامج المهاجرين، وأحد المتحدثين بورشة التعليم ما بعد جائحة كورونا في منتدى شباب العالم، أن وزارة التربية والتعليم قامت بعمل مجهودات كبيرة أثناء الجائحة منهم قناة مدرستنا وما تقدمه من شرح للطلاب في مختلف الصفوف الدراسية، مضيفا أن القناة من الأشياء العظيمة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية وادعو جميع الحضور لمتابعتها.

تابع مدير برنامج المهاجرين بورشة التعليم ما بعد جائحة كورونا في منتدى شباب العالم، القناة لم تخاطب الطلاب فقط في مختلف المراحل الدراسية ولكن أيضا يوجد برنامج موجه لأولياء الأمور وهو برنامج "جروب الماميز" وأدعو أيضا جميع الأمهات وأولياء الأمور لمشاهدته.

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022. ويٌعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل،

وقد أعلنت إدارة المنتدى عن بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى الجمعة 7 يناير الجاري إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

كما أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.