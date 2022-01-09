وزير الرياضة يطمئن على وصول الفراعنة للكاميرون للمشاركة فى بطولة الأمم الإفريقية

د.أشرف صبحى: متابعة يومية لأحوال وجاهزية البعثة بالكاميرون استعدادًا لمنافسات البطولة

كل التقدير لوزيري الصحة والطيران على التعاون المشترك في تطبيق التدابير الاحترازية على البعثة وتسهيل إجراءات السفر للكاميرون

اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على سلامة وصول بعثة المنتخب المصري لكرة القدم إلى مدينة جاروا الكاميرونية استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق منافساتها غدًا الأحد وتستمر حتى ٦ فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، رئيس البعثة فور وصولهم إلى الكاميرون؛ للاطمئنان على مراسم استقبال البعثة، وإجراءات المسحة الطبية لأعضائها، وكافة التجهيزات المتعلقة بالانتقالات والإقامة.

أوضح وزير الرياضة أنه ستتم المتابعة مع البعثة بشكل يومي؛ للوقوف على سير البرنامج التدريبي للجهاز الفني، واستعداد الجميع لمباريات البطولة التي تنتظر الجماهير المصرية من اللاعبين تقديم أفضل عرض لهم، والفوز فى مختلف المباريات، وتحقيق لقبها؛ لتضاف إلى الإنجازات الرياضية التي يُسطرها الأبطال الرياضيون في مختلف المحافل.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، على الدور الذي قام به ممثلو وزارة الصحة في إجراء المسحات الطبية للاعبي المنتخب، والاطمئنان على حالتهم الصحية قبل سفرهم إلى الكاميرون، والتدابير المتخذة مع اللاعبين وأعضاء البعثة الذين ثبتت إيجابية مسحتهم، وتطبيق البروتوكول الطبي عليهم.

كما قام ممثلو وزارة الصحة بإجراء المسحات الطبية على كل من وزير الشباب والرياضة وكافة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة قبل حضورهم مران المنتخب بالقاهرة ولقاء الوزير باللاعبين والجهاز الفني، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة الجميع، وفي إطار البروتوكول المطبق على جميع أعضاء البعثة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن امتنانه لدور وزير الطيران المدني السيد محمد منار في تسهيل إجراءات سفر بعثة المنتخب للكاميرون، وتوفير رحلة خاصة لهم اليوم السبت، مشيرًا إلى أن المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش قد طلب تأجيل سفر المنتخب من أمس الجمعة إلى اليوم السبت حتى يتسنى له تنفيذ المعسكر التدريبي بالقاهرة بشكل كامل قبل التوجه للكاميرون.