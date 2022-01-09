قصر الأمير باشتاك يستضيف ندوة عن تراث المدينة والمجتمع الأحد

يستضيف قصر الأمير باشتاك ندوة "القاهرة: البشر والحجر" عن تراث المدينة والمجتمع" ، وذلك يوم الأحد 16 يناير بقصر بشتاك فى تمام السادسة مساءً، وذلك ضمن سلسلة حلقات نقاشية شهرية تتناول الحديث عن المدينة والناس من زوايا متعددة، وتستضيف كل شهر بعض من المؤثرين وأصحاب التجربة مع المدينة الألفية لتقديم مداخلاتهم ولمدة ساعتين.

ويدير الحوار:الدكتور عبد العظيم فهمي (مبادرة سيرة القاهرة) والدكتورة فاطمة كشك (مبادرة المكان والناس)، وفي هذه الندوة يجرى التركيز على زاويتين أولها التراث الشعبي في الأعياد القبطية (الأب باسيليوس) على مدار تاريخ القاهرة شهدت هذه المدينة الألفية العديد من الإحتفالات الدينية بتصورّاتها الشعبية، وتركت لنا بعض المصادر التاريخية مظاهر القاهريين في الاحتفال بهذه الأعياد، في هذه المداخلة من الأب باسيليوس نسترجع سويا مظاهر الإحتفال بالأعياد القبطية في تراث القاهرة عبر عصور مختلفة لاسيما العصر الفاطمى عصر الاحتفالات الأبرز.

الزاوية الثانية ( في رحاب الغيطاني المخرج علي شوقي) تجربة ثرية ومؤثرة لا تزال تلقي بأغصانها على المدينة العريقة، برنامجين تلفزيونين صنعا تأثير ممتد عبر جيلين قدمهما الأديب الكبير وابن القاهرة البار "جمال الغيطانى" وأخرجهما للنور المخرج على شوقي، كيف كانت تجربته مع المدينة فى رحاب الغيطانى وكيف رأى القاهرة بعيون الأديب، فى مداخلته يروى لنا على شوقي، توثيقه البصري للقاهرة مُستعيداً ذكرياته مع الاديب الراحل أثناء تصوير برنامجي "قصائد الحجر" و "قاهرة نجيب محفوظ".

و يتم تنظيم هذه السلسلة الشهرية في تعاون مشترك بين مبادرة سيرة القاهرة ، ومبادرة المكان والناس برعاية "بيت المعمار المصري" وصندوق التنمية الثقافية

- قصر الأمير بشتاك

قصر الأمير بشتاك هو نموذج فريد للعمارة المدنية في العصر المملوكي يقع بشارع المعز بالقاهرة الفاطمية،ـ وأنشأه الأمير سيف الدين بشتاك الناصري أحد أمراء الناصر محمد بن قلاوون الذي قتل بمكيدة من الأمير قوصون أثناء حكم السلطان الأشرف علاء الدين كجك.

و كان يقطنه الأمير بدر الدين بكتاش ثم اشتراه الأمير بشتاك من الورثة، وأضاف إليه المساحات التي كانت حوله وكان منشأ حوله أحد عشر مسجدا وأربعة معابد من آثار الفاطميين ودار قطوان الساقي."

وقد أوشك علي الانهيار بعد زلزال 1992، وقد تم إصلاح القصر بالاشتراك مع معهد الآثار الألماني عامين بتكلفة حوالي 50 مليون جنيه، و قصر بشتاك الأثري يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1339م-740هـ .