غيوم كثيفة وطقس غير مستقر.. البحر الأحمر تعلن الطوارئ

تشهد مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، انخفاضًا في درجات الحرارة وتظهر السحب المنخفضة والكثيفة، وهدوء في حركة الأمواج والرياح، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بتعرض مدن البحر الأحمر للأمطار وحالة من عدم الاستقرار.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر استقرار حالة الطقس بمدن المحافظة باستثناء ظهور السحب، واستمرار عمل الموانئ والرحلات البحرية التي تزور الجزر ومناطق الغوص والمحميات الطبيعية، وتتم المتابعة مع مدن المحافظة على مدار الساعة بشأن حالة الطقس، وبالمتابعة مع إدارة المرور بالبحر الأحمر.

وأفادت بأن جميع الطرق تعمل بكافة أنحاء المحافظة، وكلف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، مسئولي إدارات الأزمات والإدارة الهندسية بعمل مصافٍ على طريق منطقة الكيلو 8 تحسبًا لسقوط الأمطار بهدف الحد من تجمع المياه في برك على الطرق العمومية.

وأوضح رئيس مدينة سفاجا، في بيان له، أنه تم قياس مستوى الانخفاض في الشارع وتم تركيب مواسير لصرف المياه بعمل عدد 4 مواسير بمنطقة كتيبة الحية لتصفية مياه الأمطار على البحر بشكل مباشر.

ولفت رئيس المدينة إلى أن المنطقة تضررت من تراكم كمية كبيرة من مياه الأمطار التي هطلت الأسبوع الماضي، كما وجّه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحصر النقاط المحتمل تجمع مياه الأمطار بها في حالة سقوط الأمطار لسرعة التعامل معها، وتجهيز المعدات اللازمة لذلك، وحشد كافة الجهود وتحقيق التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المعنية.

وأضاف شعبان أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لتطهير مصافي الأمطار، ورفع الرواسب بمعرفة العاملين بمرفق الصرف الصحي، وذلك في إطار الاستعداد للتقلبات الجوية، استعدادًا لمواجهة الأمطار عقب تحذيرات هيئة الأرصاد بسقوط الأمطار على مدن البحر الأحمر.

وشدد شعبان على ضرورة التأكد من جاهزية وكفاءة المعدات بمراجعة النقاط الحيوية، وكذا الاطمئنان على جاهزية وكفاءة مولدات الكهرباء الاحتياطية، بالإضافة إلى مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المدينة.