محافظ الفيوم يستقبل وفد الاتحاد المصري للتايكوندو

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفد الاتحاد المصري للتايكوندو، بديوان عام المحافظة، برئاسة المستشار محمد مصطفى، لبحث إقامة العديد من البطولات على مستوى الجمهورية بمحافظة الفيوم، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائبين يوسف الشاذلي، وميرفت عبد العظيم عضوي مجلس النواب.

قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي، إنه خلال اللقاء قدم المحافظ خالص تهانيه لمجلس إدارة الاتحاد الجديد، لفوزه بالانتخابات الأخيرة للاتحاد، لافتًا أنه تم بحث سبل التعاون المشترك مع الاتحاد المصري للتايكوندو من خلال إقامة العديد من البطولات على أرض المحافظة لما تتميز به الفيوم من مكانة تاريخية، بالإضافة الى سبل توفير رعاة للبطولات، كما استعرض رئيس الاتحاد عدد اللاعبين بالاتحاد، والمشاركين في البطولات الدولية والمحلية، ومستوياتهم.

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، كونها تُسهم فى بناء أجسام وعقول الشباب واستغلال طاقاتهم بشكل إيجابى يعود بالخير على المجتمع، لافتاً إلى ضرورة رعاية النشء الصغير واكتشاف المهارات الإبداعية لديهم لتنميتها والاستفادة بها في المجالات المختلفة، مضيفاً أن المحافظة لا تألوا جهداً فى تقديم كافة سبل الدعم للارتقاء بقطاع الرياضة فى مختلف اللعبات الفردية والجماعية، وتوفير البيئة المناسبة للشباب لممارسة الأنشطة.

في نهاية اللقاء قدم وفد الاتحاد درعين تذكاريين لمحافظ الفيوم، ونائب المحافظ، لجهودهما للنهوض بمختلف الرياضات الفردية، والجماعية على أرض المحافظة.