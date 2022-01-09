منها تناول نظام غذائي متوازن.. 3 طرق لزيادة الدهون في حليب الأم

تعتبر الدهون من المغذيات الكبيرة الهامة في النظام الغذائي للرضع، و بصرف النظر عن كونها المصدر الرئيسي للطاقة في حليب الثدي ، فإن الدهون ومستقلباتها تساعد في نمو دماغ الطفل ونموه، لكن كمية الدهون في لبن الأم تختلف على مدار اليوم ووفقا لموقع "webmd" نرصد كيفية زيادة الدهون في حليب الثدي.

ما هي أنواع مختلفة من الدهون الموجودة في حليب الثدي؟

يعتمد نوع الدهون الموجودة في حليب الأم على النظام الغذائي للأم،و قد تشمل هذه الدهون

- ثلاثي الجلسرين.

- الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ، بما في ذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية وأحماض أوميغا 6 الدهنية.

- الكوليسترول.

- أحماض دهنية أحادية غير مشبعة.

- ما هي العوامل التي تؤثر على الدهون في حليب الثدي؟

1- إفراغ الثدي:

عادة ما تتقلب كمية الدهون بناءً على فراغ الثدي كلما كان الثدي فارغًا ، زادت نسبة الدهون فيه.

2- وقت الرضاعة:

قد يحتوي حليب الثدي الذي يتم إفرازه خلال المساء والليالي، عادة على نسبة عالية من الدهون، ويحدث بسبب التراكم التدريجي للدهون في الحليب على مدار اليوم.

3- الحالة التغذوية للأم:

أنواع وكمية الدهون التي تتناولها الأم تنتقل إلى الرضيع عن طريق الحليب.

- طرق زيادة الدهون والمغذيات في حليب الأم

- إفراغ الثدي بالكامل

تأكدي من أن طفلك ينهي الحليب من أحد الثديين قبل التحول إلى الجانب الآخر.

2- تدليك الثديين

قد يساعد الضغط اللطيف على الثدي قبل وأثناء الرضاعة على تحريك الحليب الدهني للأمام وتنظيف قنوات الحليب قد يساعد أيضًا في إفراغ الثدي بشكل أفضل.

3- تناول نظام غذائي متوازن

يمكن أن يساعد تناول الدهون الصحية للأم، في ضمان احتواء حليب الثدي على نسبة صحية من الدهون وجودتها.

- لماذا حليب الثدي مهم لطفلك؟

يوفر حليب الأم الكميات المطلوبة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الرضيع لاكتساب الوزن الصحي والنمو، كما أن حليب الثدي سميك قليلاً وغني بالعناصر الغذائية خلال الأيام الثلاثة إلى الأربعة الأولى بعد الولادة.