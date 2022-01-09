مصرع 5 مواطنين وإصابة 8 فى تصادم تريلا وميكروباص بأسيوط

لقى 5 مواطنين من محافظة بني سويف مصرعهم وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم بين سيارة نقل تريلا وأخرى ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل الجثث إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان شهد طريق القاهرة أسيوط الغربي وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل تريلا وأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع 5 مواطنين من محافظة بني سويف وهم: مصطفى محمد نادي وأحمد محمد عرابي وعرفة عبدالحليم عبدالعزيز وجمال محمد عبدالحكيم وعبده سالم محمد، كما أصيب 8 مواطنين آخرين بالحادث.