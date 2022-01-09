«التموين»: إنشاء صومعة بالأقصر بتكلفة 100 مليون جنيه

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إنشاء صومعة بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر بسعة تخزينية تصل إلى 30 ألف طن بتكلفة لا تقل عن 100 مليون جنيه، وتم استلام الأرض وجاري استصدار القرار الوزاري ورفع الموقع وطرح المشروع على المكتب الاستشاري، وذلك في إطار خطة التوسع في إنشاء الصوامع لزيادة كفاءة تخزين الأقماح وتقليل الهدر.

وأوضح العضو المنتدب لشركة مطاحن مصر العليا التابعة للوزارة المهندس محمد سعد، أن الشركة لديها 7 صوامع مركزية في منطقة الصعيد، اثنين في محافظة سوهاج بسعة تخزينية 60 ألف طن بالإضافة إلى صومعتين بمحافظة قنا الأولى بسعة تخزينية 70 ألف طن، وفي محافظة أسوان يوجد صومعتين الأولى بسعة 30 الف والثانية بسعة تخزينة 6 آلاف طن، بالإضافة إلى صومعة أرمنت بسعة تخزينية تبلغ ألف طن.

وأضاف أنه في إطار التوسع في زراعة القمح في منطقة توشكى يتم تأجير صومعة الراجحي والتي تصل سعتها التخزينية الى 30 ألف طن، مشيرا إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للبناكر تبلغ 70 ألف طن تتضمن بنكر في إسنا بسعة تخزينية 23 ألف طن، وبنكر إدفو بسعة تخزينة 23.4 ألف طن ، وجاري تنفيذ بنكر في مدينة قوص بسعة تخزينة 23.4 ألف طن سيعمل في موسم القمح المقبل، أما بالنسبة للشون فإنه توجد 11 شونة على مستوى الصعيد بسعة تخزينية 60 ألف طن.

من جهة آخرى، أوضح أنه جاري التعاقد مع شركة :بوهلر" السويسرية لتطوير وإعادة هيكلة مطحن رمسيس نجع حمادي لانتاج الدقيق الفاخر استخراج 72%و82% بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 طن يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تستهدف في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المطاحن ورفع مستوى خدمات سلاسل إنتاج الخبز وتحسين جودة رغيف الخبز المدعم تطوير مطحن سلندرات إسنا لتبلغ 120 طنا في اليوم، بالإضافة إلى تطوير مطحن سلندرات المحلج بقوص بقدرة إنتاجية 175 طنا في اليوم بتكلفة تتراوح من 5 إلى 6 ملايين جنيه للمطحن.

ونوه إلى أنه جاري حاليا اعادة تأهيل ورفع مطحن سلندرات ناصر نجع حمادي بقدرة 150 طن يوم، وفق خطة (2016-2025) لتطوير 19 مطحنا في 4 محافظات (سوهاج -قنا-الأقصر- أسوان) بطاقة إنتاجية كلية تصل إلى 3800 طحن يوم، حيث تم في 2016، تطوير وإعادة هيكلة مطحن سلندرات قنا بقدرة إنتاجية 200 طن يوم بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه.

وتابع في عامي 2017 و2018 تم تطوير مطحن حورس ادفو ورفع قدرته لتبلغ 300 طن يوم بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، وفي 2019 تم إعادة تأهيل مطحن سلندرات أحمس قوص لزيادة قدرته الإنتاجية لتبلغ 150 طنا في اليوم بتكلفة 6 ملايين جنيه، لافتا إلى أنه في 2020 تطوير سلندرات فرشوط بقدرة إنتاجية 150 طن يوم بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وأوضح أن عملية تطوير المطاحن تتم عن طريق بعض الشركات العالمية، أو من خلال الورش التابعة للشركة تحت إشراف المهندسين والفنيين، مؤكدا أنها تتم بشكل تتابعي بحيث لا تتأثر المقررات التموينية المطلوبة (الربط التمويني)، حيث يتم أخذ حصة المطحن وتوزيعها على المطاحن العامة، لحين الانتهاء من رفع كفاءتها.