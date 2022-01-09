الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: إنشاء صومعة بالأقصر بتكلفة 100 مليون جنيه

المهندس محمد سعد
المهندس محمد سعد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إنشاء صومعة بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر بسعة تخزينية تصل إلى 30 ألف طن بتكلفة لا تقل عن 100 مليون جنيه، وتم استلام الأرض وجاري استصدار القرار الوزاري ورفع الموقع وطرح المشروع على المكتب الاستشاري، وذلك في إطار خطة التوسع في إنشاء الصوامع لزيادة كفاءة تخزين الأقماح وتقليل الهدر.

وأوضح العضو المنتدب لشركة مطاحن مصر العليا التابعة للوزارة المهندس محمد سعد، أن الشركة لديها 7 صوامع مركزية في منطقة الصعيد، اثنين في محافظة سوهاج بسعة تخزينية 60 ألف طن بالإضافة إلى صومعتين بمحافظة قنا الأولى بسعة تخزينية 70 ألف طن، وفي محافظة أسوان يوجد صومعتين الأولى بسعة 30 الف والثانية بسعة تخزينة 6 آلاف طن، بالإضافة إلى صومعة أرمنت بسعة تخزينية تبلغ ألف طن.

وأضاف أنه في إطار التوسع في زراعة القمح في منطقة توشكى يتم تأجير صومعة الراجحي والتي تصل سعتها التخزينية الى 30 ألف طن، مشيرا إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للبناكر تبلغ 70 ألف طن تتضمن بنكر في إسنا بسعة تخزينية 23 ألف طن، وبنكر إدفو بسعة تخزينة 23.4 ألف طن ، وجاري تنفيذ بنكر في مدينة قوص بسعة تخزينة 23.4 ألف طن سيعمل في موسم القمح المقبل، أما بالنسبة للشون فإنه توجد 11 شونة على مستوى الصعيد بسعة تخزينية 60 ألف طن.

من جهة آخرى، أوضح أنه جاري التعاقد مع شركة :بوهلر" السويسرية لتطوير وإعادة هيكلة مطحن رمسيس نجع حمادي لانتاج الدقيق الفاخر استخراج 72%و82% بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 طن يوم بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تستهدف في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المطاحن ورفع مستوى خدمات سلاسل إنتاج الخبز وتحسين جودة رغيف الخبز المدعم تطوير مطحن سلندرات إسنا لتبلغ 120 طنا في اليوم، بالإضافة إلى تطوير مطحن سلندرات المحلج بقوص بقدرة إنتاجية 175 طنا في اليوم بتكلفة تتراوح من 5 إلى 6 ملايين جنيه للمطحن.

ونوه إلى أنه جاري حاليا اعادة تأهيل ورفع مطحن سلندرات ناصر نجع حمادي بقدرة 150 طن يوم، وفق خطة (2016-2025) لتطوير 19 مطحنا في 4 محافظات (سوهاج -قنا-الأقصر- أسوان) بطاقة إنتاجية كلية تصل إلى 3800 طحن يوم، حيث تم في 2016، تطوير وإعادة هيكلة مطحن سلندرات قنا بقدرة إنتاجية 200 طن يوم بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه.

وتابع في عامي 2017 و2018 تم تطوير مطحن حورس ادفو ورفع قدرته لتبلغ 300 طن يوم بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، وفي 2019 تم إعادة تأهيل مطحن سلندرات أحمس قوص لزيادة قدرته الإنتاجية لتبلغ 150 طنا في اليوم بتكلفة 6 ملايين جنيه، لافتا إلى أنه في 2020 تطوير سلندرات فرشوط بقدرة إنتاجية 150 طن يوم بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وأوضح أن عملية تطوير المطاحن تتم عن طريق بعض الشركات العالمية، أو من خلال الورش التابعة للشركة تحت إشراف المهندسين والفنيين، مؤكدا أنها تتم بشكل تتابعي بحيث لا تتأثر المقررات التموينية المطلوبة (الربط التمويني)، حيث يتم أخذ حصة المطحن وتوزيعها على المطاحن العامة، لحين الانتهاء من رفع كفاءتها.

وزارة التموين والتجارة الداخلية اعادة هيكلة محافظة أسوان زراعة القمح محافظة الأقصر التجارة الداخلية 100 مليون جنيه محافظة سوهاج الخبز المدعم موسم القمح وزارة التموين والتجارة العضو المنتدب التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة حافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

منة شلبي تحرر محضرًا في قسم شرطة الغردقة

مصرع شخصين بحريق سيارة نقل في «الدائري الأوسطي»

حبس 6 متهمين جدد فى واقعة ضحية الصور المفبركة «بسنت خالد»

اشتعال النيران فى سيارة نقل ثقيل بحادث «الدائرى الأوسطى» (فيديو)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 9-1-2022

محطات في حياة تهاني الجبالي.. صاحبة الـ30 وسامًا وتكريمًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان