الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مدرستنا 2» تبث مراجعة «الوحدة الأولى» بـ«علوم الثاني الإعدادي»

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تساءلت قناة مدرستنا 2 لطلاب الصف الثاني الإعدادي، لماذا لا يذوب الزيت في الماء؟، وماذا يحدث عند شرب مياه بها "زئبق"، أو "رصاص" أو "زرنيخ"؟.

وقالت القناة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة تعالوا طلاب "الصف الثاني الإعدادي" نتعرّف على الإجابة في مراجعة على المياه وخصائصها وتأثيرها.

وشددت القناة، أن ذلك من خلال بعض الأسئلة المختلفة الواردة في الفيديو التالي، من مراجعة اليوم على "الوحدة الأولى"، مادة "العلوم"، للصف الثاني الإعدادي.

وتابعت أنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

على صعيد متصل، تستعد المدارس الإعدادية على مستوى الجمهورية، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2021 /2022، بعد منتصف الشهر الجاري.

وأكدت الوزارة على كافة المديريات التعليمية، بالتشديد باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وجاءت أهم تلك التشديدات كالتالي:

1) قياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان

2) تنظيم عملية الدخول والخروج من اللجان

3) الحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب

4) ومنع التجمعات

5) تعقيم وتطهير اللجان

 وذلك من اجل مواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وللحفاظ على سير العملية الامتحانية دون أزمات أو معوقات.

جدير بالذكر، أن المديريات التعليمية قد انتهت بجميع محافظات الجمهورية، من كافة الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وصفوف النقل بالمرحلة الثانوية.

جدير بالذكر أن جميع امتحانات صفوف النقل ستنطلق منتصف شهر يناير الجاري وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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