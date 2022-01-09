الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فرقة «نودولوفو» الإفريقية الشهيرة تصل شرم الشيخ للمشاركة فى عروض مسرح شباب العالم

فرقة نودولوفو الأفريقية
فرقة "نودولوفو" الأفريقية في منتدى شباب العالم

وصلت اليوم 8 يناير الجاري، فرقة "نودولوفو يوث شوا" "Ndolovu Youth choir" الإفريقية الشهيرة من جنوب إفريقيا إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في عروض مسرح شباب العالم.

و"Ndolovu Youth choir"هي فرقة تضم مجموعة من المواهب الشابة الرائعة التي تجمع بين الرقص والغناء في إطار استعراضي مبهج يعكس العديد من مظاهر السعادة والمرح، حيث تقدم الفرقة الشابة مجموعة مميزة من الأغاني المشهورة عالميًا.

وكانت الفرقة قد شاركت ووصلت إلى نهائيات برنامج اكتشاف المواهب الأشهر "America's got Talent"، كما أعادت الفرقة تقديم العديد من الأغاني العالمية بأسلوب فني جديد ونشرتها على موقع يوتيوب محققةً ملايين المشاهدات، واستطاع أعضاء الفرقة الوصول إلى العالمية بالرغم من التحديات الصعبة التي عايشوها. 

وكعادة مسرح شباب العالم يجتمع أصحاب المواهب الفنية الشابة من مختلف الجنسيات تحت شعار "الفنون لإحياء الإنسانية"، وينطلق المسرح مجددًا بعد الظروف العصيبة التي مر بها العالم بعد جائحة كورونا "كوفيد -19"، ليقدم العديد من المفاجآت والعروض الفنية المتنوعة بين الغناء والرقص ومختلف الفنون. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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