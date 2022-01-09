الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. «الصحة» تُطلق 7 قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 7 قوافل طبية، غدا الإثنين، ولمدة يومين، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛  وحدة طوسون محافظة الإسماعيلية، و‏برمكيم مركز ‏ديرب نجم محافظة الشرقية، و‏لقانة مركز شبراخيت محافظة البحيرة، و‏ميت دمسيس مركز أجا محافظة الدقهلية، و‏داقوف مركز ‏سمالوط محافظة المنيا، ومركز طبي السلام ثانى بحي ‏السلام أول محافظة ‏القاهرة، وبدخلو مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف "عبدالغفار"، أن القوافل تضم التخصصات الطبية فى: الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن إطلاق 50 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءًا من اليوم السبت 1 يناير وحتى يوم الإثنين 10 يناير 2022، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

يذكر أنه تم تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ97 ألفًا و337 مواطنًا من خلال 78 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

 

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