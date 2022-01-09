استقر سعر طن السكر الأبيض عند 10400 جنيه لدى تجار الجملة

استقرت أسعار السكر لدى تجار الجملة في السوق المحلي، اليوم الأحد 9-1-2022، كما واصلت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي الحفاظ على نفس قيمتها السعرية.

أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام والأبيض تراجعًا بنهاية التداولات الأسبوعية في بورصتي نيويورك ولندن.

استقر سعر طن السكر الأبيض عند 10,400 جنيه، ثبتت أيضًا أسعار الجلوكوز ليسجل سعر الطن 9,500 جنيه، واستقرت أسعار النشا الغذائي اليوم، ليبلغ سعر الطن 9,600 جنيه.

تراجعت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك بنهاية التداولات الأسبوعية، حيث انخفض عقد مارس ليسجل نحو 18.05 سنتًا للرطل بمقدار انخفاض 0.14 سنتًا.

كما انخفض عقد مايو ليسجل 17.80 سنتًا للرطل بانخفاض قدره 0.12 سنتًا.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

وانخفضت أيضًا أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض ببورصة لندن للسلع، حيث هبط عقد تداول شهر مارس، بمقدار 0.30 دولارًا، ليتراجع إلى 485.80 دولارًا للطن.

وهبط عقد تداول مايو، ليسجل 479.80 دولارًا للطن بتراجع قدره 0.70 دولارًا.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التضخم موجة عالمية وتصل من الخارج، موضحا أن السكر منذ مارس 2021 يشهد ارتفاعات في الأسواق.

وأشار إلى أنه تم تحقيق اكتفاء ذاتي العام الماضي من السكر بنسبة 87%، ويتم استيراد 12% فقط من السكر، كما تم استيراد 200 ألف طن من السكر وهناك 50 طنا سوف تصل نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح أن سعر السكر تسليم ميناء الإسكندرية بـ9200 جنيه للطن، لافتا إلى أنه في حال ثبات سعر طن السكر عند 8200 جنيه سيحدث تصدير للخارج.

وكشف عن ارتفاع سعر السكر على البطاقات التموينية إلى 10.5 جنيه بداية من شهر يناير الجاري.

ووجه وزير التموين المسئولين، بأن تصل السلع للمواطن، وأن عدم تحريك السعر سيحدث عدم التوازن ولن يكون في صالح أحد.