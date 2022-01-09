الثلاثاء.. جاليري أوديسي يحتفي بافتتاح «تجليات العشق» للفنان أشرف رضا

يستهل جاليري أوديسي 2022 بأولى معارض العام الجديد واستضافة هامة للفنان دكتور أشرف رضا الذي يحتفي بافتتاح معرضه “تجليات العشق” وذلك يوم الثلاثاء القادم 11 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً بحضور كوكبة من الفنانين والنقاد وأساتذة كليات الفنون وشخصيات عامة.



ويقدم الفنان في معرضه الفردي الجديد تحت عنوان “تجليات العشق” مجموعة متفردة وثرية لأعمال من التصوير والرسم والاسكتشات، وعرض متنوع من مجموعة “التجريدية المصرية”، مجموعة “الرباعيات”، واسكتشات “الكاهن”.

وذكر الفنان سامح إسماعيل القيم الفني للعرض: “في رحلة عشق لرصد وتوثيق كل ما تقع عليه عين ومشاعر الفنان “أشرف رضا”، أستاذ الديكور والعمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة، من مكنون الحضارات والتراث الفني من مفردات الموروث البصري الشعبي والنوبي والسيناوي والعربي والأفريقي.. لا يكف أبداً خياله المنظم والمتواتر في نظم مصفوفاته الأيقونية المغزولة على مسطحاته في سردية مصرية أصيلة، تنساب كشلال من الخبرة البصرية التجريدية بأقلامه الزاخرة وأحباره الساهرة، من الاحتفاء بالخطوط والعلاقات البصرية والمساحات اللونية الملهمة والخلابة ..”.



وأضاف: تأتي أعمال “أشرف رضا” في مجموعته الجديدة المنتمية لفنون الرسم والتصوير لتحمل في طياتها خبرات تراكمية في رحلته البصرية وأستاذيته في تدريس قواعد وأصول فنون التصميم، ومشواره العملي الممتد لسنوات في مجالات التصميم الداخلي، والتصميم والنشر الإعلاني، وصناعة الكتب الفنية، وتنتمي أعمال الفنان “أشرف رضا” إلى التجريد الهندسي والعضوي والزخرفي معًا، وهو فنان مصمم بالأساس بعيون مثقفة ومطلعة على كل مجالات الإبداع، ومشاعر فنان متحفظ ينتصر دائماً للمنهج والأسلوب البنائي المدروس بنظام. أعماله تخاطب الوجدان والعين بدون فلسفة أو تعقيد، ألوانه مفعمة بالضوء وتأثير الظلال، في علاقات هندسية وعضوية تخلق إيقاعًا بصريًا متناميًا، أو كما يطلق عليه “السهل الممتنع”.

يقدم “رضا” في مجموعته الفنية ثلاثة مستويات من المعالجة لأعماله، الأولى تحمل عنوان “تجريدية مصرية” وهي لوحات من القطع المتوسط والكبير منفذة بالألوان الأكريلك على الكانفاس- تعكس خبراته اللونية وتوظيف المساحات والعلاقة بين الحدود المرسومة بالأسود المسيطرة على جموح اللون وضربات الفرشاة، والثانية تخطيطاته المنفذة بالحبر “رباعيات”، والتي تقترب من المنمنمات، وتحتفي بالرمز والمدلول البصري للأشكال المستوحاة من مخزون الموروثات الشعبية النوبية المصرية، مبرزة جماليات وطاقة الخط ... حتى امتدت بالألوان المائية والأقلام الملونة، لتخرج بنفس الأسلوب، أما الثالثة مجموعة “الكاهن”، وهي بورتريهات تقترب من الأقنعة الإفريقية، أحادية التعبير مستلهمة من رمزية حارس المعبد في المصري القديم .. بملامح أخناتونية صوفية.

”أشرف رضا” يضعك أمام عالم متماهي بين حرية الممارسة الفنية، وجماليات التصميم في رؤية ذاتية تؤسس لمنهج بصري خاص يمزج فيه الفنان الخيال الجامح بصرامة التكوين.

يستمر العرض حتى 2 فبراير المقبل بمقر الجاليري (فيلا أوديسي- 20 ش نزيه خليفة- الكوربة- مصر الجديدة).