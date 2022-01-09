الأحد 09 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل صحة مطروح يتفقد قسم الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة بالمستشفى العام

جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح

قام الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح بالمرور على أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بمستشفى مطروح العام ومستشفى النساء والتوليد وذلك للتأكد من انضباط العمل بتلك الأقسام، وتواجد الأطقم الطبية، ومراقبة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مطروح بحضور الدكتور أحمد عز مدير إدارة الطوارئ بالمديرية.

ووجه وكيل وزارة الصحة في مطروح  إلي الدكتور صبري عصفور مدير المستشفى العام بمراعاة اعلي معدلات الجودة في تقديم الخدمات الطبية بالمستشفى والتنبيه على العاملين بالأقسام الحرجة بحسن استقبال المرضى وذويهم مع مراعاة مستوى الخدمة المقدمة.

وأثناء مرور وكيل وزارة الصحة في مطروح على مستشفى النساء والتوليد أكد نائب المدير ومشرف الأمن على التزام أفراد الأمن بمواقعهم.

وكان قد عقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، الثلاثاء الماضي، اجتماعا مع الدكتور شريف الشناوي مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية والفريق المركزي للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان 
الدكتورة هانم عبد الرؤوف والدكتورة سارة فؤاد وفريق الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة، الدكتورة أماني حبشي والدكتورة نجلاء شطا والمهندسة مريم محمد. 
 وبحث وكيل صحة مطروح الإجراءات الوقائية  الخاصة بمرض حمى الوادي المتصدع المتخذة من قبل مديرية الصحة بمطروح  وسبل التعاون المشترك بين المديرية ومديرية الطب البيطري للتصدي ومكافحة المرض والاتفاق على إقامة دورات تدريبية عن مرض حمى الوادي المتصدع لفريق إدارة المتوطنة وإدارة الأمراض المعدية والترصد بالمديرية. 
وتفقد  الدكتور شريف الشناوي مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية، الإدارة الصحية بالسلوم بحضور لجنة من مديري الإدارات المعنية بالمديرية وذلك لرفع كفاءة الأداء، والتأكد من انتظام سير العمل بها وتفعيل العمل بوحدة الترصد. 

جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
صحة مطروح النساء والتوليد مستشفى مطروح العام الخدمات الطبية استقبال المرضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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