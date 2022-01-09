الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

للمرة الثانية.. تجديد حبس 3 عاطلين لحيازتهم 280 طربة حشيش بقصد الاتجار بها غرب الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، بعد اتهامهم بحيازة 280 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص. كما تم التحفظ على السيارتين المستخدمين في نقل المضبوطات.
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بـ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لإثنان منهم معلومات جنائية، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات وألقى القبض عليهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة القسم،  وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 280 طربة من مخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وبمواجهته أيدوا ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 120 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص كما تم التحفظ على السيارتين المستخدمين في نقل المضبوطات.

أمن كمين عمل مخدرات عاطل بالاسكندرية الحشيش

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