الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زامبيا.. مخاوف من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون

أوميكرون
أوميكرون

قال وزيرة الصحة الزامبية "سيلفيا ماسيبو"، وفقا لما نقلته صحيفة “تايمز لايف” الزامبية: إن الانتشار السريع لمتغير فيروس كورونا "أوميكرون" في زامبيا أثار مخاوف في قطاع الصحة.

وتابعت الوزيرة: إن الوضع مقلق حيث واصلت جميع المقاطعات العشر في البلاد، تسجيلحالات  إيجابية تتراوح بين 20 في المائة و 40 في المائة من الاختبارات، بينما أبلغت المقاطعة الشمالية الغربية عن 56 في المائة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأرجعت الفاقم بسبب التراخي في تلقي التطعيمات، وأضافت: أن 80 بالمائة من أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا لم يتم تطعيمهم، وأن متغير أوميكرون الذي يقود هذه الموجة الرابعة قابل للانتقال بشكل كبير مؤكدا ان والوضع قد يضغط على نظام الرعاية الصحية إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

يأتي هذا فيما ظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 301.83 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و828343.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة


الولايات المتحدة 839476 - 59521070
الهند 483463 - 35368372
البرازيل 619877 - 22450222
المملكة المتحدة 149744 - 14193228
فرنسا 124809 - 10921757
روسيا 663653 - 10618035
تركيا 82891 - 9702412
ألمانيا 113703 - 7432148
إيطاليا 138697 - 7083762
إسبانيا 89837 - 6922466


- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:


الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات


27 - العراق 24198 - 2096490
42 ‬‬‬‬- الأردن 12831 - 1076040
44 - المغرب 14896 - 990057

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وزيرة الصحة الزامبية سيلفيا ماسيبو صحيفة تايمز لايف الزامبية فيروس كورونا “أوميكرون” أخر أخبار متحور أوميكرون أزمة أوميكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

منة شلبي تحرر محضرًا في قسم شرطة الغردقة

حبس 6 متهمين جدد فى واقعة ضحية الصور المفبركة «بسنت خالد»

وفاة المستشارة تهانى الجبالى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 9-1-2022

طالبان تعتقل أستاذًا جامعيًا انتقد سياساتها

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 9-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان