زامبيا.. مخاوف من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون

قال وزيرة الصحة الزامبية "سيلفيا ماسيبو"، وفقا لما نقلته صحيفة “تايمز لايف” الزامبية: إن الانتشار السريع لمتغير فيروس كورونا "أوميكرون" في زامبيا أثار مخاوف في قطاع الصحة.

وتابعت الوزيرة: إن الوضع مقلق حيث واصلت جميع المقاطعات العشر في البلاد، تسجيلحالات إيجابية تتراوح بين 20 في المائة و 40 في المائة من الاختبارات، بينما أبلغت المقاطعة الشمالية الغربية عن 56 في المائة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأرجعت الفاقم بسبب التراخي في تلقي التطعيمات، وأضافت: أن 80 بالمائة من أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا لم يتم تطعيمهم، وأن متغير أوميكرون الذي يقود هذه الموجة الرابعة قابل للانتقال بشكل كبير مؤكدا ان والوضع قد يضغط على نظام الرعاية الصحية إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

يأتي هذا فيما ظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 301.83 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و828343.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 839476 - 59521070

الهند 483463 - 35368372

البرازيل 619877 - 22450222

المملكة المتحدة 149744 - 14193228

فرنسا 124809 - 10921757

روسيا 663653 - 10618035

تركيا 82891 - 9702412

ألمانيا 113703 - 7432148

إيطاليا 138697 - 7083762

إسبانيا 89837 - 6922466



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



27 - العراق 24198 - 2096490

42 ‬‬‬‬- الأردن 12831 - 1076040

44 - المغرب 14896 - 990057

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.