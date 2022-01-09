سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 9-1-2022

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة استقرارًا كبيرًا خلال فترة التعاملات اليوم الأحد، حيث بلغ 15,71 جنيه، وذلك في أول أيام العمل بعد إجازة البنوك الأسبوعية، وفى ظل اهتمام واسع من الاقتصاديين ورجال الأعمال والشركات بمتابعة أسعار صرف الدولار لارتباطه بأسعار السلع والمنتجات فى الأسواق مع بدء فترة الاستيراد من الخارج، ومع اهتمام البنك المركزي بالحفاظ على معدلات السعر امتنع تذبذب السوق المصرفية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية فى فروع البنوك المختلفة بأنحاء الجمهورية، وهو ما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، وأيضًا مع قيام البنوك بتوفير الكميات المطلوبة يوميًا من الدولار للحفاظ على سعر الصرف وتلبية احتياجات العملاء.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

في السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، الأحد، عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في فروع البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وايضا كشف تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع اليوم.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وأيضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كذلك شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي الختام شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء استقرار عند 15,66 والبيع عند 15,76 جنيه خلال التعاملات ، في بنك بلوم.