«الأهرام»: منتدى شباب العالم علامة وطنية بارزة

قالت صحيفة الأهرام في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الأحد إن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي تستضيفها شرم الشيخ أصبحت منصة عالمية للحوار والنقاش وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات بين الشباب من مختلف الجنسيات، من خلال الجلسات وورش العمل، وذلك بحضور نخبة من صناع القرار وكبار المسئولين والمفكرين بهدف إحداث تغيير حقيقى للأوطان فى عالم اليوم والغد.



وأكدت الصحيفة أن هذا المنتدى يعد علامة وطنية بارزة يقام مرة واحدة فى العام، وأنه توقف اضطراريا بسبب جائحة كورونا، ويشارك فيه هذا العام شباب وفتيات من 160 دولة على مستوى العالم، فى إطار سباق سريع مع الزمن لمواكبة التغيرات والتصدى للتحديات التى تهب من كل اتجاه.

وأشارت الصحيفة إلى تطرق المنتدى للعديد من الموضوعات ذات الصبغة الدولية ومنها ريادة الأعمال وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية والتكنولوجيا والجيل الخامس والتحول الرقمى والتعليم عن بُعد ومستقبل الطاقة والبيئة وتغير المناخ وتأثيرات ما بعد فيروس كورونا، وهو ما يصب فى مصلحة التحولات التى يدفع الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة إلى التعامل معها فى سياق تدعيم ركائز الجمهورية الجديدة.



ولفتت الصحيفة إلى أن المنتدى صار له موقع محورى من بين كل المنصات العالمية المعنية برؤى وتصورات الشباب للمستقبل، خاصة لعالم ما بعد الجائحة وتأثيراتها الإقليمية والدولية، ودور المؤسسات الدولية فى التعافى ما بعد الوباء، ومستقبل الرعاية الصحية، ومواجهة الفقر، وتداعيات الجائحة على سلوك الأفراد وأنماط الجريمة على نحو يفرض طرح خريطة عمل غير تقليدية مختلفة عما أثير فى الدورات الثلاث السابقة 2017 و2018 و2019.



وأكدت أن الدولة المصرية نجحت فى تأكيد الرسالة الرئيسية من وراء استضافة تلك المنتديات وهى تعزيز رؤى السلام والاستقرار والازدهار والتنمية لتسود العالم، على نحو يؤكد قوة مصر الناعمة، وهو ما يخدم الاستثمار والسياحة. فدبلوماسية الشباب تصب فى اتجاه سلم التنمية الذى تتطلع مصر إلى بلوغ أعلى درجاته.