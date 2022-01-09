الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تشغيل أول خط سكة حديد فائق السرعة فى الصين

قطار فائق السرعة
قطار فائق السرعة

دخل أول خط سكة حديد فائق السرعة يسيطر عليه رأس المال الخاص، دخل طور التشغيل  في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.

 

وغادر قطاران محطة تايتشو ومحطة شنجتشو شينتشاند، إيذانا بالافتتاح الرسمي لخط السكك الحديدية هانغتشو-شاوشينغ-تايتشو الرابط بين المدن. ويأتي هذا الخط ضمن أول مجموعة من مشاريع السكك الحديدية فائقة السرعة الممولة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتمتع القطاع الخاص بالصفة القابضة.

 

ومع استثمارات ناهز إجماليها 44.9 مليار يوان (حوالي 7 مليارات دولار أمريكي)، تم تصميم الخط الحديدي الجديد البالغ طوله 266.9 كيلومتر مع ثماني محطات وبسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة.

 

وبدأ تشييد الخط الحديدي في عام 2017. واكتملت أعمال وضع القضبان في يونيو عام 2021.

 

وفي البداية ستقوم مديرية السكك الحديدية المحلية بترتيب 35 زوجا من القطارات الكهربائية متعددة الوحدات.

 

وستستغرق الرحلة بين هانغتشو وتايتشو بالسرعة القصوى للقطار 63 دقيقة.

 

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وائل لطفي

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