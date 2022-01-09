صدور النسخة العربية من رواية «أمير الضباب» للأسبانى كارلوس زافون

صدرت اليوم عن منشورات الجمل، النسخة العربية لرواية "المأدبة السنوية لأخوية حفاري القبور"، من تأليف الكاتب الفرنسي ماتياس إينار، وترجمها المترجم الكاتب اللبناني محمد ناصر الدين.

تدور أحداث الرواية حول باحث شاب، يسافر إلى إحدى قرى الريف الفرنسي، لتحضير رسالته في الدكتوراة عن الأنماط السلوكية البشرية، وكيف تختلف منها في الريف عن المدن، ليقع في مجموعة من الأحداث والوقائع التي تشبه الخيال أكثر مما تنتمي إلى الواقع.

ومما جاء على الغلاف الخلفي لرواية "المأدبة السنوية لأخوية حفاري القبور"، لــ ماتياس إينار نقرأ: لم تقدر "إستير" أن تمنع نفسها من أن تتبع الشاب إلى داخل المسلخ، مربعان قديمان وقذران من الخزف، أرض محدبة من الأسمنت، مع أخاديد وبوابة شبك صغيرة، عوارض من معدن، وحواجز كما في السيرك أو الملعب، رأت بما فيه الكفاية، تريد الخروج، تختنق، ما من هواء، ما من ضوء.

المأدبة السنوية لأخوية حفاري القبور

هتافات فرح، ماما، ماما، وجسمها فجأة ممسوك بست أياد، ست أذرعة، ثلاثة وجوه تلتصق إزاءها، الحرارة الخانقة للسعادة، المتعة البسيطة للمستحيل في وضوح المعجزة، الأول الذي يقول، ماما، لقد نمت جيدًا، والأخر الذي يضيف، ماما أنا أيضًا نمت جيدًا، ظننت أني في الفردوس، همس الثالث، وما أجملهم وإستير تبكي، تبكي من الفرح، وكيانها كله هو الذي يبكي من الفرح في هذا المسلخ المتحول بفعل حضور "نيكولا"، بفعل النور العظيم للحاضر.

"أمير الضباب" رواية لليافعين

كما تصدر قريبًا عن منشورات الجمل الترجمة العربية، لرواية "أمير الضباب" للروائي الراحل كارلوس زافون صاحب رباعية مقبرة الكتب المنسية، بترجمة للمترجم السوري معاوية عبد المجيد.

ويقول الروائي الإسباني كارلوس زافون في مقدمته لرواية "أمير الضباب": هو الكتاب الأول من سلسلة روايات لليافعين إلي جانب روايات: "قصر منتصف الليل"، و"أضواء سبتمبر"، والرواية المستقلة "مارينا"، ألفها كارلوس زافون قبل أعوام من إصدار روايته "ظل الريح"، وقد يتأثر بعض القراء الناضجين بشعبية الرواية الأخيرة، فيندفعون لاستكشاف حكايات الغموض والمغامرة هذه، وآمل أن يعجب قراء جدد بها فيستهلون رحلتهم ومغامرتهم بالقراءة مدي الحياة.

كان معاوية عبدالمجيد قد نقل من الإسبانية مباشرة٬ لقراء العربية، رباعية كارلوس زافون: سجين السماء، لعبة الملاك، ظل الريح، متاهة الأرواح، وكلها صدرت عن منشورات الجمل.

يشار إلى أن "كارلوس زافون" سيناريست وروائي إسباني ولد في برشلونة عام 1964، ورحل عن عالمنا في العام قبل الماضي 2020 عن عمر ناهز 55 عامًا بعد صراع مع المرض في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وحصدت روايته "ظل الريح"، التي صدرت عام 2001، عدة جوائز دولية، وبيع منها ملايين النسخ حول العالم، تُرجمتْ أعمال زافون إلى أكثر من 30 لغة.