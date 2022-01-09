جنوب أفريقيا تحيى الذكرى 110 لتأسيس «حزب المؤتمر الوطنى»

حذر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، من زعزعة الاستقرار في بلاده فيما تحيي البلاد الذكرى الـ110 لتأسيس "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم الذي طالما الراحل نلسون مانديلا.

وتخلد الذكرى العاشرة بعد المئة لتأسيس الحزب في وقت لا تزال البلاد تحاول تجاوز أحداث حريق البرلمان وأعمال شغب دامية العام الماضي ووقائع عن فساد مسؤولين.

وقال الرئيس رامابوزا، وهو أيضا رئيس الحزب، إن بعض تلك الأفعال "تتسبب في تقويض ديمقراطيتنا الدستورية".

وأضاف، أمام أنصار حزبه: "هذه الأفعال تشمل أعمالا فاضحة (فساد) وإجراما ... والحملة المنسقة من العنف والتدمير العام التي حدثت في يوليو العام الماضي، إضافة إلى السرقة المستمرة والتدمير وتعطيل بنى تحتية".

وتابع: "تأتي هذه الذكرى بعد أيام قليلة على حريق مدمر ضرب برلماننا في كايب تاون.. رمز الاستقرار الديمقراطي لشعبنا".

وأكد أن حكومته "بصدد إصلاح وكالاتنا المعنية بتطبيق القانون، قطاع الأمن، كي يكون في موقع أفضل للدفاع عن مكتسباتنا الديمقراطية".

وتكبد الحزب، الذي قاده الراحل نيلسون مانديلا الزعيم التاريخي لمناهضة نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، خسارة في الانتخابات ويعاني انقسامات.

وعلى صعيد آخر، سجلت جنوب أفريقيا 7759 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 3 ملايين و52 ألف إصابة.

وتراجع معدل الاختبارات الإيجابية إلى 19% مقارنة بـ 2ر20% في اليوم السابق، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن المعهد الوطني للأمراض المعدية.

وتم تسجيل 119 وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 92 ألفا و371 شخصا.

وهناك زيادة بمقدار 126 حالة في عدد من نقلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.