منتخب بوركينا فاسو يشكك فى نتائج اختبارات كورونا الخاصة بلاعبيه

شكك منتخب بوركينا فاسو في صحة اختبارات كورونا التي خضع لها الفريق عشية المواجهة أمام الكاميرون في افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.



وأظهرت الاختبارات إصابة المدرب كامو مالو وأربعة أو خمسة لاعبين بعدوى كورونا.



وأوضح مسؤولو منتخب بوركينا فاسو أن فريقا طبيا غير معروف وصل لفندق إقامة الفريق لإخضاع الفريق والجهازين الفني والإداري لاختبارات كورونا ، ولكن الفريق رفض التعامل معهم بعد تأكيد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن هؤلاء الأشخاص لم يتم إرسالهم بواسطة اللجنة المنظمة للبطولة القارية.



وأضاف مسؤولو منتخب بوركينا فاسو أنه عندما ظهر الوفد التابع للكاف ، تبين وجود أربع نتائج إيجابية لفيروس كورونا بجانب نتيجة أخرى غير حاسمة، وطالب المسؤولون بإجراء اختبارات جديدة للفريق.



وقال برتراند تراوري قائد منتخب بوركينا فاسو في تصريحات صحفية "إنها فضيحة، لا يمكن حرماننا من لاعبي الفريق الأول قبل 24 ساعة من المباراة".



وأضاف: "السلطات عليها أن تراجع المنظمة، لا يمكن أن نتقبل هذا القرار، من الممكن إعادة الاختبارات للاعبين الذين جاءت نتائجهم إيجابية".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.