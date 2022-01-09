المغرب: 7064 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية 7064 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 997121 حالة.

كما أشارت الوزارة إلى أنها سجلت 8 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد وفيات كورونا في المملكة إلى 14904.

كما لفتت وزارة الصحة المغربية إلى تماثل 1644 حالة للشفاء، ليرتفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 950409 حالات شفاء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.