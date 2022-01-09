الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات بسبب كورونا عالميا.. وزيادة قياسية فى إيطاليا

إيطاليا
إيطاليا

 واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء "كورونا" عالميا،  وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 184 حالة وفاة، و197 ألفا و552 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة هناك منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 138 ألفا و881 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المؤكدة المسجلة خلال نفس الفترة 7 ملايين و281 ألفا و297 إصابة.

كما سجّلت هيئة الصحة العامة في فرنسا 143 حالة وفاة، و303 آلاف و669 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 125 ألفا و348 حالة، وإجمالي الإصابات 11 مليون و815 ألفا و121 إصابة.

وأبلغ المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 27 ألفا و890 آخرين بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات المسجلة في نذرلاند إلى 21 ألفا و73 حالة، وحصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و310 آلاف و662 إصابة.

وأفاد المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل بوفاة 115 شخصا، وإصابة 49 ألفا و303 آخرين بفيروس "كورونا" خلال اليوم المنصرم، ليبلغ إجمالي الوفيات 619 ألفا و937 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 22 مليون و499 ألفا و525 إصابة.

أما في تشيلي، فقد أفادت وزارة الصحة بوفاة 19 شخصا وإصابة 4 آلاف و380 آخرين بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة في البلاد حتى اليوم إلى 39 ألفا و251 حالة، وحصيلة الإصابات إلى مليون و825 ألفا و417 إصابة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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وائل لطفي

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