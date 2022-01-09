جنوب أفريقيا تسجل 7759 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جنوب أفريقيا 7759 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 3 ملايين و52 ألف إصابة.

وتراجع معدل الاختبارات الإيجابية إلى 19%، مقارنة بـ 2ر20% في اليوم السابق، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن المعهد الوطني للأمراض المعدية.



وتم تسجيل 119 وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 92 ألفًا و371 شخصًا، وهناك زيادة بمقدار 126 حالة في عدد من نقلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا وا لمكسيك و إندونيسيا و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.