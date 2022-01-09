الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مستقبل وطن» المنيا يواصل احتفالاته بختام مسابقة أوائل الطلبة

مستقبل وطن المنيا
مستقبل وطن المنيا يحتفل بختام مسابقة أوائل الطلبة

نظمت اليوم أمانتي حزب “مستقبل وطن” بمركزي أبو قرقاص ومطاي بمحافظة المنيا، بحضور ومشاركة قيادات ونواب الحزب وقيادات وزارة التربية والتعليم وأعضاء هيئات مكاتب المراكز وأمناء الأمانات وأمناء الوحدات القاعدية وأعضاء الحزب وأهالي الطلاب، احتفالية كبرى بمناسبة في ختام مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المركز والتي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتكريم طلاب المدارس الفائزين فى المسابقة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

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تضمنت الاحتفاليات فقرات فنية متميزة من الأطفال، وتوزيع الهدايا للطلاب المشاركين وكذلك الجوائز المالية المقررة للمدارس الفائزة بالمراكز الأولى، وذلك طبقًا لشروط المسابقة ولائحتها التنفيذية، إضافة إلى منح كافة المشاركين شهادات تقدير نظرا لمشاركتهم الفاعلة فى المسابقة، وسط فرحة غامرة من الأهالي الذين أشادوا بالجهود التي يبذلها الحزب في مختلف المجالات، وتحديدًا فيما يتعلق بدعم شباب مصر وتطوير منظومة التعليم.

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تهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية ورفع التوعية بالمشروعات القومية في مصر.

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تأتي المسابقة انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب “مستقبل وطن”، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

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يذكر أن أمانات حزب “مستقبل وطن” بمركز وبندر المنيا والعدوة وسمالوط كانت قد نظمت احتفاليات بمناسبة ختام مسابقة أوائل الطلبة، وذلك على مستوى المركز وتكريم طلاب المدارس الفائزين فى المسابقة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتم توزيع الهدايا للطلاب المشاركين وكذلك الجوائز المالية المقررة للمدارس الفائزة بالمراكز الاولى وذلك طبقًا لشروط المسابقة ولائحتها التنفيذية، إضافة إلى منح كافة المشاركين شهادات تقدير نظرا لمشاركتهم الفاعلة فى المسابقة .

 

المنيا أمانة حزب مستقبل وطن أحتفالية بختام مسابقة أوائل الطلبة بمركزي مطاي وأبوقرقاص المراحل الأبتدائية والأعدادية والثانوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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