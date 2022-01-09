الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية طالبان يزور طهران لبحث ملف اللاجئين الأفغان والأزمة الاقتصادية

وزير خارجية طالبان
وزير خارجية طالبان أمير خان

قام وزير خارجية طالبان أمير خان متقي ايران بزيارة طهران اليوم، لبحث ملف اللاجئين الأفغان والأزمة الاقتصادية المتنامية.

 

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان عبد القهار بلخي إن الزيارة تهدف لاجراء محادثات في قضايا سياسية واقتصادية وعبور اللاجئين بين أفغانستان وايران.

 

وأوضح بلخي أن وفد طالبان برئاسة وزير الخارجية أمير خان متقي شارك في لقاء أول مع مسؤولين إيرانيين.


وفي تصريحات سابقة، قال الناطق باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع "اليوم، لسنا على وشك الاعتراف بحكومة طالبان، نأمل في أن تتحرك الهيئة الحاكمة في أفغانستان باتجاه يمكن عبره الحصول على الاعتراف الدولي، مكررا موقف طهران الداعي الى أن تتشكل في أفغانستان حكومة جامعة تعكس التنوع العرقي والديموغرافي".

 

وقبل ايام، قال الناطق باسم حكومة ​طالبان​ ذبيح الله مجاهد، أن ​روسيا​ تدرس تنفيذ استثمارات في مجال ​النفط والغاز​ في ​أفغانستان.

 

ولفت مجاهد إلى أنه التقى مولوي عبد السلام حنفي، نائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان، بوفد مشترك من المستثمرين ​الأفغان​ والروس في مكتبه.

 

وأوضح أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة تفاصيل جهود استخراج وإنشاء مصافي للنفط والغاز ومصانع الأسمنت والسبائك وإنشاء شركة لإنتاج الأسمنت.

وأضاف في تصريح له أنه سيتم بذل كل الجهود لدعم الاستثمارات الروسية من خلال سن قوانين صديقة للمستثمر.

 

وفي وقت سابق من العام الماضي 2021، أكد مجاهد أن ​الصين​ تريد استثمار مليارات الدولارات في أفغانستان إذا ضمنت طالبان ​الأمن​ لأصولها ولعمالها.

طالبان إيران وزيرخارجية طالبان أزمة اللاجئين الأفغان

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

منة شلبي تحرر محضرًا في قسم شرطة الغردقة

حبس 6 متهمين جدد فى واقعة ضحية الصور المفبركة «بسنت خالد»

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

سيارة ملاكى تقتحم سوبر ماركت بالمحلة وتحطم محتوياته

أكلة الشتاء الشهيرة.. ​​لماذا يجب علينا أن نحب العدس؟

الحج والعمرة السعودية: 73 ألفا و523 شخصًا أدى العمرة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل