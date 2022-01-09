وزير خارجية طالبان يزور طهران لبحث ملف اللاجئين الأفغان والأزمة الاقتصادية

قام وزير خارجية طالبان أمير خان متقي ايران بزيارة طهران اليوم، لبحث ملف اللاجئين الأفغان والأزمة الاقتصادية المتنامية.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان عبد القهار بلخي إن الزيارة تهدف لاجراء محادثات في قضايا سياسية واقتصادية وعبور اللاجئين بين أفغانستان وايران.

وأوضح بلخي أن وفد طالبان برئاسة وزير الخارجية أمير خان متقي شارك في لقاء أول مع مسؤولين إيرانيين.



وفي تصريحات سابقة، قال الناطق باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع "اليوم، لسنا على وشك الاعتراف بحكومة طالبان، نأمل في أن تتحرك الهيئة الحاكمة في أفغانستان باتجاه يمكن عبره الحصول على الاعتراف الدولي، مكررا موقف طهران الداعي الى أن تتشكل في أفغانستان حكومة جامعة تعكس التنوع العرقي والديموغرافي".

وقبل ايام، قال الناطق باسم حكومة ​طالبان​ ذبيح الله مجاهد، أن ​روسيا​ تدرس تنفيذ استثمارات في مجال ​النفط والغاز​ في ​أفغانستان.

ولفت مجاهد إلى أنه التقى مولوي عبد السلام حنفي، نائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان، بوفد مشترك من المستثمرين ​الأفغان​ والروس في مكتبه.

وأوضح أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة تفاصيل جهود استخراج وإنشاء مصافي للنفط والغاز ومصانع الأسمنت والسبائك وإنشاء شركة لإنتاج الأسمنت.

وأضاف في تصريح له أنه سيتم بذل كل الجهود لدعم الاستثمارات الروسية من خلال سن قوانين صديقة للمستثمر.

وفي وقت سابق من العام الماضي 2021، أكد مجاهد أن ​الصين​ تريد استثمار مليارات الدولارات في أفغانستان إذا ضمنت طالبان ​الأمن​ لأصولها ولعمالها.