ارتفاع جديد فى سعر اليورو اليوم الأحد 9-1-2022

واصل سعر اليورو، اليوم الأحد 9-1-2022، ارتفاعاته عن مستوياته السابقة أمام الجنيه المصرى للشراء والبيع لدى البنوك المصرية، باستثناء بنكى الإسكندرية ومصر، وذلك تزامنًا مع استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية مع بداية الأسبوع الجارى.

سعر اليورو الأحد 9-1-2022

تراوح شراء سعر اليورو بين 17.64 جنيه - 17.66 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 17.78 – 17.82 جنيه، وسجل سعر اليورو أدنى مستوياته لدى بنك الإسكندرية بعد تراجعه من 17.646 جنيه لـ 17.636 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر البيع من17.823 جنيه لـ 17.845 جنيه، وشهد سعر اليورو لدى البنك التجارى الدولى ارتفاعًا من 17.6535 جنيه لـ 17.6613 جنيه للشراء، ومن 17.823 جنيه لـ 17.8529 جنيه للبيع.

وارتفع سعر اليورو لدى البنك المركزى المصرى من 17.6648 جنيه لـ 17.7193 جنيه للشراء ومن 17.7804 جنيه لـ 17.8353 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر من17.7311 جنيه لـ 17.6513 جنيه للشراء ومن 17.9105 جنيه لـ 17.835 جنيه للبيع، كما تراجع سعر اليورو "تحويل" من 17.7310 جنيه لـ 17.651 جنيه للشراء، ومن 17.9105 جنيه لـ 17.834 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلى ارتفاع من 17.631 جنيه لـ 17.6513 جنيه للشراء، ومن 17.8004 جنيه لـ 17.8271 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر اليورو "تحويل" من17.631 جنيه لـ 17.6513 جنيه للشراء، ومن 17.8004 جنيه لـ 17.8271 جنيه للبيع.

وتسود توقعات دولية باتخاذ البنك المركزى الأوروبى قرارات جديدة بشأن التوقف عن شراء السندات السيادية نهائيًا حتى لا يستمر تداول مقدار زائد عن الحد من الأموال، تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإصابات والوفاة بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون بين مواطني دول أوروبا حيث تجاوز حجم الإصابات 200مليون إصابة مطلع العام الحالى 2022.