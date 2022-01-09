تفاصيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينين فى مدن الضفة

مازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون مستمرون في عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته.

وأصيب عدد من المواطنين بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت قوات الاحتلال فتى يعاني من عدة أمراض بعد الاعتداء عليه في بيت أمر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى عابود ودير نظام وبرقة، وأغلقت طريق جنين نابلس، وطرقا ترابية في سبسطية ونصبت حاجزًا عسكريًا وفتشت مركبات المواطنين في الرام، كما أغلق مستوطنون مدخل قرية دير نظام.

وأصيب شاب بالرصاص الحي وعشرات المواطنين بحالات اختناق، في الخليل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلًا عن مصادرها، بأن المواجهات اندلعت على مدخل مخيم العروب، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، مما تسبب بإصابة شاب بالرصاص ونقل لتلقي العلاج في المستشفى، إضافة إلى عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتى يعاني من أمراض في القلب والعمود الفقري بعد الاعتداء عليه، في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى بعد الاعتداء عليه بالضرب، أثناء تواجده بأحد المحال التجارية في منطقة عصيدة.

ولفت "عوض" إلى أن الفتى يعاني من أمراض في القلب والعمود الفقري، حيث أجريت له عدة عمليات جراحية في العمود الفقري.

وأصيب صحفي فلسطيني، بالرصاص المطاطي، أمس، خلال تغطية مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة المُتاخمة لمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الصحفي معتصم سقف الحيط، أصيب بالرصاص المطاطي في الصدر خلال المواجهات، التي أعقبت قمع الاحتلال لمسيرة توجهت إلى محيط مستوطنة "بيت إيل" المُقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.