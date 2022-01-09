أكلة الشتاء الشهيرة.. ​​لماذا يجب علينا أن نحب العدس؟

يعتبر العدس من الأطعمة الشهيرة خلال فصل الشتاء، فهي واحدة من أقدم الأطعمة في العالم وتثبت نفسها على أنها عنصر أساسي موثوق به كونها رخيصة الثمن، وفيرة ومشبعة، فهي مليئة بالبروتين.

ووفقًا لما ذكره أطباء التغذية بموقع " healthybuilderz" الطبي، يحتوي العدس على نسبة منخفضة من الجلوتين، وبالتالي فإنه لا يرفع مستويات السكر في الدم، مما يجعله غذاءً شافيًا رائعًا للكثير من مرضى السكري.

كما أنه غني بالمعادن التي تحافظ على توازن أجسامنا، فهو مليء بالعديد من المعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تتغذى بشكل مثالي مع الخبز أو الأرز.

ويبلغ محتوى الألياف 8 جرام لكل 100 جرام، ويخفض الكولسترول بشكل فعال، بينما يمتصه الجسم بسهولة، كما أن أجسامنا تستخدم محتواه من الكالسيوم بشكل أكثر كفاءة إلى جانب الحديد والزنك.

ويعتبر البوتاسيوم من العناصر التي يوفرها العدس، والذي يعد مضاد طبيعي للحموضة، بالإضافة إلى الكثير من المعادن مثل الحديد والزنك، الذي يحمي من الإصابة بفقر الدم.

كما أن العدس من الوجبات التي تحضر بسرعة، فكل ما عليك لتحضير طبق من العدس هو غلي القليل منه مع الماء، فلا يحتاج العدس إلى النقع مثل باقي البقوليات، ولا ينبغي حتى أن يوضع بالملح قبل الطهي.

يحتل العدس المرتبة الثانية في البقوليات الأكثر استخدامًا في المطبخ بعد الفول، حيث يمكن أن تصل إلى 30 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام اعتمادًا على جودة العدس.

كما يحتوي أيضًا على نسبة عالية من فيتامينات "ب" وحمض الفوليك اللذان يحفزان نمو وصحة إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي يتم تشجيع الأكسجين الأمر الذي يساهم في الحفاظ على صحة أجهزة الجسم بشكل أفضل.