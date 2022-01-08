طائرة دون طيار تنقذ عجوز بريطاني من الموت متجمدا في الأدغال

عثرت طائرة دون طيار تابعة للشرطة البريطانية في المملكة المتحدة، على رجل في الثمانينيات من عمره في الأدغال بعد أن ضل طريقه، بعد ساعات من البحث عنه.

والتقط مقطع فيديو رصدته الطائرة دون طيار، على الرجل المسن بينما كان ضائعا في الأدغال يبحث عن مكان يختبئ فيه للهروب من البرد القارس بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان العجوز المتقاعد مفقودًا لنحو ست ساعات بالقرب من تشيسترفيلد في الأول من ديسمبر الماضي عندما نشرت الشرطة طائرة مسيرة للعثور عليه، وسط مخاوف جدية على سلامته مع انخفاض درجات الحرارة.

وكان الرجل الثمانيني في مستشفى تشيسترفيلد الملكي في كالو يعالج من عدوى عندما غادر الموقع مرتبكًا في حوالي الساعة 11.10 مساءً، وكان يرتدي سترة وسروالًا رقيقًا فقط في درجات الحرارة 2 درجة مئوية وكان "متجمدًا" و"مريضًا" عندما تم العثور عليه في حفرة شمال المستشفى.

وقال الطاقم الطبي في وقت لاحق إن الرجل التائه كان من المحتمل أن يموت بسبب انخفاض حرارة الجسم إذا لم تعثر عليه الطائرة دون طيار.

وبعد بلاغ المستشفى في الساعة 11:30 مساءً، أطلقت الشرطة عملية بحث واسعة، بما في ذلك استخدام طائرة بدون طيار، للعثور على الرجل بناءً على معلومة قالت إنه تم رصده في بيرمنجتون.

وتخلت الشرطة عن الأمل في العثور على الرجل المفقود بمفردها عندما اتخذ الرقيب “كيف هاريل” قرارًا بتوجيه الطائرة دون طيار إلى جنوب المستشفى.

وأوضح هاريل أنه شعر بالأمل عندما عثر على مصدر حرارة حرارة لشخص في حفرة خلف بعض المنازل، ليقوم على الفور بتوجيه الضباط لإطلاق الطائرة دون طيار للبحث عنه وكانت المفاجأة بالعثور عليه وإنقاذه من الموت.

وبحسب الصحيفة، شعر أقارب الرجل بالارتياح والامتنان بشكل لا يصدق لأفراد الشرطة على جهوده، حيث قالت ابنته "في تلك الليلة، قام الضباط بعمل رائع، وعملوا بلا كلل للعثور على والدي والتأكد من سلامته".

وتعافى الرجل الآن تمامًا من مرضه وعاد إلى المنزل، بحسب الصحيفة.