تفاصيل حركة تسويات دفعة جديدة من الموظفين في 28 جهة خلال شهر

اعتمد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حركة تسويات جديدة شملت قرابة 1500 موظف من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة من الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة طبقًا للضوابط المحددة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

أشار جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن حركة التسويات الأخيرة تم اعتمادها لشهر ديسمبر الماضى على مستوى 28 جهة إدارية، فى مقدمتها جامعة المنصورة بعدد 476 موظف، الأزهر الشريف بعدد 453 موظف، مركز البحوث الزراعية بعدد 104 موظف، ديزان عام محافظة كفر الشيخ بعدد 87 موظف، مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية بعدد 74 موظف.

وشملت حركة التسويات مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بعدد 47 موظفًا، مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بعدد 41 موظفًا، جامعة القاهرة بعدد 28 موظفًا، مركز القلب بالمحلة الكبرى بعدد 26 موظفًا، مركز الأورام بجامعة المنصورة بعدد 16 موظفًا، جامعة حلوان بعدد 13 موظفًا، مركز علاج الأورام بطنطا بعدد 11 موظفًا، مستشفى الهلال الأحمر بعدد 10 موظفين،هيئة الإسعاف المصرية بعدد 7 موظفين، ومستشفى دار الشفاء بعدد 9 موظفين.

كما شملت حركة التسويات مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية بعدد 5 موظفين، ديوان عام محافظة قنا بعدد 4 موظفين، مركز أورام دمنهور بعدد 4 موظفين، الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى بعدد 4 موظفين، الهيئة العامة للتأمين الصحى بعدد 3 موظفين، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعدد 2 موظف، الهيئة الوطنية للإعلام بعدد 1 موظف، ديوان عام محافظة الشرقية بعدد 1 موظف، الهيئة المصرية العامة للمساحة بعدد 1 موظف، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بعدد 1 موظف، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بعدد 1 موظف، مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسوان بعدد 1 موظف.