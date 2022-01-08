العثور على جثة شخص مقتول بطلق نارى فى المرج

يجري فريق من مباحث المرج، تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة شخص مقتول بطلق ناري.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص مقتول بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مصاب بطلق نارى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.