قرارات جديدة من النيابة فى انقلاب «ميكروباص» بالعياط

طلبت نيابة الجيزة، السبت، الاستعلام عن حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى صحراوي العياط، وكذا تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بالعياط بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.