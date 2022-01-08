الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يدين أعمال العنف فى كازاخستان

العنف في كازاخستان
العنف في كازاخستان

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بشدة أعمال العنف التي وقعت في كازاخستان، مؤكدًا استعداده للمساهمة في حل الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.

وطالب الاتحاد الأوروبي، في بيان مساء اليوم، بضرورة أن يحترم الدعم العسكري الخارجي سيادة واستقلال كازاخستان، مضيفًا أنه من المهم منع المزيد من "التصعيد" في كازاخستان وتجنب أي تحريض على "العنف"، بحسب قناة "الشرق بلومبرج".

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن كازاخستان تعد شريكًا مهمًا لنا وتجمعنا "اتفاقية شراكة وتعاون" سارية وقوية.

وتشهد كازاخستان منذ مطلع يناير الحالي مظاهرات حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال إلى الضعف.

وبحسب مصادر إعلامية محلية في كازاخستان، فقد انتشرت المظاهرات في مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.

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