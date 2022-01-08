شركات السياحة تطالب بلقاء «خالد العنانى» لمناقشة ضوابط العمرة

قالت إيمان سامى عضو غرفة شركات السياحة ورائدة الحج والعمرة، إنه تم عقد لقاء اليوم بين شركات السياحة لمناقشة ضوابط العمرة، موضحة أن الشركات طالبت بلقاء موسع مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لسماع مطالبهم، لافتة إلى أن الزملاء المتواجدين حاليًا فى غرفة شركات السياحة غير ممثلين للشركات وخاصة أنهم لجان تسيير أعمال وليسوا منتخبين من قبل الشركات.

وأشارت سامى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنها تطالب بزيادة أعداد المواطنين الراغبين فى أداء رحلات العمرة وعدم التقيد بأى أعداد والسماح لكافة الراغبين بالسفر لأداء العمرة دون شرط، كما يتم السماح بالسفر لأى مواطن لزيارة أى بلد آخر، موضحة أنه لا يجب على الوزارة التفويض والاعتماد على عدد معين من أصحاب الشركات فى حين أن هناك 2200 شركة تريد أن يصل وجهة نظرها إلى الوزارة .

وأضافت سامى أن الضوابط حددت أن يقوم المعتمر باستخراج شهادة فحص فيروس كورونا من معامل تابعة لوزارة الصحة والسكان، موضحة أن هناك تخوفات من المواطنين للذهاب إلى هذا المعامل خوفًا من الإصابة نظرًا إلى زيادة أعداد المترددين عليها، متسائلة: فلماذا لم يتم فتح المعامل الأخرى المعتمدة أيضًا من جانب الوزارة؟ فهناك العديد من المعامل الصحية الآمنة ولها سمعتها الطبية، كما أنه مع بدء التشغيل ستخلق حالة من التكدس فى معامل وزارة الصحة.

وأوضحت أن الضوابط طالبت بأن يقدم المعتمر شهادة صحية بخلوه من الأمراض المزمنة فى حين أن الشعب المصرى يعانى من مرض ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم أو السكرى، فيجب أن يتم وضع اشتراطات تناسب الشعب المصرى، فنحن كشركات أكثر حرصًا على المعتمرين من أى جهة أخرى، فنحن من نقدم إليهم الخدمة ونعمل على تذليل أى عقبات تقابلهم لأداء مناسك العمرة أو شعائر الحج بسهولة ويسر.